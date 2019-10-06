Dramatično upozorenje iz Njemačke: 'Prijeti nam izbjeglički val veći od onog 2015.'

Njemački ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer (Kršćansko-socijalna unija CSU) upozorio je na opasnost izbjegličkog vala koji bi mogao premašiti onaj iz 2015. te je ukazao na potrebu pomoći zemljama koje čuvaju vanjske granice EU-a.

"Našim europskim partnerima moramo pomoći pri kontroli vanjskih granica. Predugo smo ih ostavili na cjedilu. Ako to ne učinimo doživjet ćemo izbjeglički val poput onog 2015. Možda još čak veći nego tada", rekao je Horst Seehofer u razgovoru za dnevnik Bild am Sonntag.

On je najavio da će s novom predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen razgovarati o mjerama koje bi trebale pridonijeti tomu da se situacija iz 2015. ne ponovi. Pritom, kako je rekao, uživa punu podršku njemačke kancelarke Angele Merkel.

Seehofer, koji je prošlog tjedna boravio u Turskoj, apelirao je na članice EU-a da više učine za tu zemlju.

"Turska čini mnogo kad je u pitanju prihvat izbjeglica. To je u zajedničkom interesu. Zato moramo zaboraviti probleme iz prošlosti i više učiniti za Tursku", rekao je njemački ministar unutarnjih poslova.

Na pitanje smatra li da Turska mora primiti više od šest milijardi eura, koliko je obećano u sporazumu između Bruxellesa i Ankare o zadržavanju izbjeglica u Turskoj, Seehofer je rekao da on kao ministar unutarnjih poslova ne može donositi takve odluke ali da će se pobrinuti da se "zasluge Turske shvate ozbiljno".

Seehofer je boravio i u Grčkoj koja posljednjih tjedana bilježi porast broja izbjeglica koje iz Turske dolaze do egejskih otoka. Tom je prilikom obećao njemačku pomoć pri prihvatu izbjeglica i boljoj zaštiti vanjskih granica.

Seehofer, koji je tijekom izbjegličke krize bio jedan od najžešćih kritičara otvorene izbjegličke politike Angele Merkel, posljednjih se tjedana založio za to da Njemačka primi više izbjeglica iz Sredozemlja što je kritizirano unutar demokršćanske Unije CDU/CSU.

Unija je posebice kritizirala Seehoferovo obećanje da će Njemačka primiti svakog četvrtog izbjeglicu koji bude spašen iz Sredozemlja.

"To je inicijativa ministra unutarnjih poslova ali ne i zastupničkog kluba Unije CDU/CSU u Bundestagu", rekao je CDU političar Ralph Brinkhaus za Bild am Sonntag.