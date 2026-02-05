FREEMAIL
DELEGACIJA U 'PROBLEMU' /

Drama uoči leta Friedricha Merza: Guma se razletjela na sve strane, avion morao čekati

Drama uoči leta Friedricha Merza: Guma se razletjela na sve strane, avion morao čekati
Foto: Florian Gaertner/imago Stock&people/profimedia

Delegacija njemačkog kancelara našla se u problemu na putu do zračne luke, gdje je već čekao Merz sa suradnicima

5.2.2026.
10:40
Dunja Stanković
Florian Gaertner/imago Stock&people/profimedia
Delegacija njemačkog kancelara Friedricha Merza naišla je na probleme na putu do zračne luke u Rijadu u u Saudijskoj Arabiji, što je izazvalo kašnjenje njegovog zrakoplova kojim je putovao za katarsku prijestolnicu. Jedan minibus iz kolone koja je rano ujutro trebala dovesti pratnju do aerodroma imao je nesreću manje od tri kilometra od zračne luke kada mu se uništila guma i raspala u komadiće, prenosi Bild. 

Srećom, nitko od putnika nije ozlijeđen, a vozilo se maknulo s ceste kako ne bi smetalo drugim automobilima. 

Dok je delegacija stajala na cesti, kancelar Merz, njegovi savjetnici i gospodarski dio delegacije morali su čekati pola sata u zrakoplovu Luftwaffea. Ostatak delegacije u međuvremenu je stigao rezervnim autobusom do državnog zrakoplova. 

Na kraju, avion je sletio u Dohi sa svega 15 minuta zakašnjenja jer su piloti "jurili punom snagom". 

Merz je stigao u Katar na sastanak s premijerom i ministrom vanjskih poslova Katara, šeikom Mohammedom bin Abdulrahmanom bin Jassimom Al‐Thanijem. U planu je bio i razgovor s predstavnicima gospodarskog sektora te večera s emirovim domaćinom.

