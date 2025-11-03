Drama u vlaku u Austriji: Muškarac prijetio da će uzeti taoce! Upali specijalci

Latvijski državljanin uhićen je u Austriji nakon što je prijetio da će uzeti ljude za taoce tijekom putovanja vlakom od Beča prema Innsbrucku, priopćila je policija u ponedjeljak navečer.

Tijekom putovanja, 31-godišnji muškarac rekao je da će uzeti taoce ako se u vlak ukrcaju policajci, rekao je glasnogovornik salzburške policije za dpa.

Kad se vlak zaustavio u Salzburgu, privele su ga specijalne snage. Policajac je ozlijeđen dok se muškarac pokušavao oduprijeti uhićenju, prema riječima glasnogovornika. Muškarac nije bio naoružan, rekla je policija.

Drugi incident u par dana

Do incidenta je došlo samo par dana nakon što je nekoliko ljudi ozlijeđeno u napadu nožem u vlaku u Ujedinjenom Kraljevstvu, za što je uhićen i optužen 32-godišnji osumnjičenik.

