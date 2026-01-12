Doznajemo: Novica Petrač javio se na izdržavanje kazne u Remetinec!

Okrvljenik iz afere Mikroskopi Novica Petrač, sin suoptuženog poduzetnika Hrvoja Petrača, javio se u ponedjeljak navečer na izdržavanje kazne u zagrebački Remetinec, potvrđeno je RTL-u Danas.

Prvih mjesec dana provest će u Centru za dijagnostiku, nakon lega će biti upućen u kaznionicu gdje će odslužiti ostatak kazne.

U slučaju preplaćene medicinske opreme, u kojoj je optuženik i bivši ministar zdravstva Vili Beroš, Novica je osuđen sporazumno na dvije godine i dva mjeseca zatvora, odnosno 10 mjeseci koje mora provesti iza rešetaka. Ostatak kazne zamijenjen mu je uvjetnom kaznom uz rok kušnje od tri godine. Dodijeljena mu je i novčana kazna od 80 tisuća eura, koja je već uplaćena u državni proračun.

Osim Novice, na izdržavanje zatvorske kazne uskoro bi se trebali javiti i njegov otac Hrvoje te brat Nikola koji su se u istom predmetu također nagodili s USKOK-om.

Nagodili se brat i otac

Hrvoje Petrač mora se do 2. veljače ove godine javiti na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od tri godine i devet mjeseci, nakon nagodbe za blažu kaznu, potvrdio je prije nekoliko dana glasnogovornik zagrebačkog Županijskog suda Krešimir Devčić.

Petrač se odlukom suca izvršenja zagrebačkog Županijskog suda trebao javiti na izdržavanje kazne 22. prosinca prošle godine, ali je mu je odobrena odgoda zbog zdravstvenih problema. Uz izrečenu zatvorsku kaznu, Petrač je ranije platio i dosuđenu novčanu kaznu u iznosu od 300.000 eura, a prihvaćena je i jamčevina u iznosu od milijun eura koja će mu biti vraćena kada počne izdržavati dosuđenu zatvorsku kaznu.

Drugi sin Nikola osuđen je na djelomično uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora, od čega u zatvoru mora provesti šest mjeseci, dok mu se ostatak mijenja uvjetnom kaznom. Pored toga, izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 90.000 eura. Budući je u istražnom zatvoru proveo tri mjeseca, od izrečene zatvorske kazne mora izdržati još tri mjeseca.

Srbijanski poduzetnik Saša Pozder sporazumno je osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora, uz sporednu novčanu kaznu od 200.000 eura. Budući da je i Pozder zatražio odgodu izvršenja zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga, o njegovoj molbi odlučivat će Županijski sud u Šibeniku jer poduzetnik ima prebivalište u Šibensko-kninskoj županiji.

No, kada se javi na izdržavanje također će prvo odraditi dijagnostiku u Remetincu.

