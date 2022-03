Vladimir Putin najdugovječniji je ruski vođa nakon Staljina, ali na dobrom putu da ga prestigne. Do kraja mandata ima još dvije godine, ali je promijenio zakon pa na vlasti može ostati do 2036. godine, odnosno do svoje 84. godine, kaže se u prilogu RTL-a Danas.

Putin je na čelu Rusije već 22 godine. Većino tog vremena kao predsjednik, ali i kao premjer. Budućnost ne samo jedne zemlje, nego i svijeta promijenio je jednim potpisom u veljači ove godine. Potpisom kojim je Ruska Federacija priznala neovisnost i suverenitet Donjecka i Luganska, odnosno Donbasa, odmetnutih područja na istoku Ukrajine. Tri dana potom pokrenuo je invaziju na tu zemlju.

Oporbu eliminirao, suradnicima utjerao strah u kosti

Grafolozi su i prije, promatrajući njegov rukopis, zaključili da nema dovoljno strpljenja i tolerancije i da je beskompromisan. Pokazao je to i u veljači na sjednici ruskog Vijeća sigurnosti na kojoj je sjedio sam, udaljen os vih te jednog po jednog svoje najbliže suradnike ispitivao podržavaju li odluku o priznavanju neovinosti Donjecka i Luganska. Nitko mu se nije usprotivio, a ravnatelja vojne obavještajne službe Sergeja Nariškina natjerao je da se preznoji pred kamerama dok od njega nije dobio željeni potvrdan odgovor.

U Rusiji Putin praktički nema oporbe, jer je ona ili u zatvoru ili u egzilu. Glavni kritičar Kremlja, Aleksej Navaljni, prošloga je tjedna osuđen na devet godina zatvora za prijevaru i nepoštivanje suda. Inače, Navaljni je objavio 500 fotografija Putinove palače na Crnom moru vrijedne milijardu dolara u kojoj se nalaze i kazališna dvorana, vinski podrum, bazen i prostorija za ples na šipki. Sumnja se da je Putinova i luksuzna megajahta Šeherezada, vrijedna 700 milijuna dolara. Na suhom je vezu u talijanskom gradu Massi i pod istragom financijske policije.

Lukašenko: 'U boljoj je formi nego ikada, psihički i fizički'

Okružen je istomišljenicima. U strogom zdravstvenom balonu i na distanci s jednima, srdačan i blizak s drugima. I dok se o njegovom navodno narušenom zdravlju sve glasnije govori, bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko kaže: 'Vladimir Putin je u boljoj formi nego ikada - fizički i psihički zdrava osoba, sportaš koji će se, kako kaže, "prehladiti na sprovodima svih nas".

Uz hokej, trenirao je džudo i karate - nositelj crnog pojasa. Odrastao je u siromašnom dijelu tadašnjeg Lenjingrada, današnjeg Sankt Peterburga na čijim se ulicama rano naučio tući. Moto mu je bio: Ako vidiš da nema izlaza, udari prvi. Zbog udarca na Ukrajinu američki predsjednik nazvao ga krvnikom i zločincem. Putin jako voli životinje, a jednom prilikom je, tijekom susreta s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, pustio svoju labradoricu da joj priđe. Kasnije se pravdao da nije znao za Merkeličin strah od pasa.

Smanjio nezaposlenost i povećao životni standard

Rusi Putinu daju podršku na izborima od 2000. godine, a otada i žive bolje. Iza Putina su dobri ekonomski pokazatelji. Smanjio je nezaposlenost, višestruko poboljšao životni standard. On sam je odrastao u bijedi, na petom katu oronule zgrade u stanu koji su dijelili s još dvije obitelji. Sin je tvorničke radnice i bivšeg servisera sovjetske mornarice. Danas pak uživa u raskoši i bogatstvu. Dozvoljava si da kasni i na sastanke. S papom Franjom susreo se tri puta i puštao ga da čeka i po sat vremena.

Njegova izjava dan uoči invazije na Ukrajinu svima je zaledila krv u žilama: "Svaki potencijalni agresor će se suočiti s porazom i zlokobnim posljedicama ako direktno napadne našu zemlju."

Privatni život obavijen velom tajne

Privatni život obavijen mu je velom tajne. S bivšom suprugom, stjuardesom Ljudmilom, ima dvije kćeri. Koliko još točno ima djece - ne zna se. Navodno je svoju ljubavnicu, bivšu gimnastičarku i zlatnu olimpijku Alinu Kabajevu s njihovo četvoro djece skrio na sigurno u Švicarsku.

Putinu su ostale dvije godine mandata. Od muškarca visokog 170 centimetra stvoren je lik političkog gorostasa. I pitanje koje si mnogi postavljaju - na što je sve spreman?!