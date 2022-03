Debelim velovima tajni obavijen obiteljski život Vladimira Putina i njegovo megabogatstvo ponovno su došli u središte pažnje otkako je prije mjesec dana pokrenuo vojnu invaziju na Ukrajinu, piše britanski Mirror.

Ruski lider, koji je kao pripadnik KGB-a naučio mnoge mračne vještine zanata pažljivo čuva svoj privatni život od očiju javnosti. No već godinama kruže glasine o njegovom ogromnom bogatstvu kojim nadmašuje i najbogatije ljude svijeta, ali i o njegovim tajnim ljubavnim vezama i tajanstvenoj partnerici. Navodno je Putin vlasnicima ruskih medija naredio: "Ne dopuštam miješanje u moj privatni život. To se mora poštivati." No, evo što se ipak zna o privatnom životu ruskog predsjednika.

Bogatstvo

Vjeruje se da Putin posjeduje rezidenciju vrijednu milijardu američkih dolara poznatu kao 'Putinova palača' i superjahtu vrijednu oko 80 milijuna eura. To su najvrijednije stavke njegovog portfelja. No, govori se da ima još 19 drugih vila i stanova, 58 aviona i helikoptera, 700 automobila i kolekciju satova vrijednu 500.000 dolara. Ruski predsjednik razmetao se i vlasništvom nad neobičnim kućnim ljubimcima, uključujući tigra po imenu Boris, kojeg je 2015. godine pustio u divljinu pred televizijskim kamerama.

U razgovoru za Washington Post, menadžer hedge fonda Bill Browder procijenio je da Putinovo bogatstvo iznosi oko 200 milijardi dolara, ali da je okruženo misterijom. Spominje se da je ''Putinova palača'' navodno izgrađena samo za njega. Georgij Alburov, iz antikorupcijske zaklade koju je pokrenuo oporbeni čelnik Aleksej Navaljni, a koja se bavi istraživanjem Putinovog bogatstva, rekao je da je palača uređena u stilu francuskog kralja Luja XIV. Newsweek je 2018. pisao da je Putin naručio proizvodnju flote neprobojnih limuzina čija vrijednost je procijenjena na 192 milijuna dolara. Prema procjenama Putin je bogatiji od Elona Muska i Jeffa Bezosa. No, pitanje je, dakako, kako je stekao svoje bogatstvo.

Bivša žena

Zagonetan je i Putinov bračni status. Priznao je da je imao "naviku voditi samački život" sve dok nije sreo bivšu stjuardesu Ljudmilu. Upoznali su se u njihovom rodnom Lenjingradu, sada Sankt Peterburgu, kada je zajednički prijatelj pozvao Putina da pogleda predstavu zajedno s nekoliko djevojaka. Putin je čak tri godine skrivao od nje da radi kao špijun KGB-a. Vjenčali su se u srpnju 1983. godine i potom dobili dvije kćeri - Mariju, rođenu 1985. i Jekaterinu, rođenu godinu dana kasnije.

Obje su rođene u Istočnoj Njemačkoj gdje je Putin službovao kao sovjetski špijun. Putin i Ljudmila rastali su se 2013. godine, samo nekoliko tjedana prije 30. godišnjice braka. Pojavljujući se na državnoj televiziji, nakon što su zajedno prisustvovali baletu, Putin je priznao da su glasine o tome da on i njegova supruga više ne žive zajedno - istinite. Nakon Putinove invazije na Ukrajinu, piše Mirror, kuća za odmor njegove mlađe kćeri u Francuskoj bila je prebojana bojama ukrajinske zastave.

Tajna ljubavnica

Proteklih godina Putina su pratile glasine o ljubavnoj aferi koju je on uvijek negirao. Navaljni je tvrdio da se Putin tajno vjenčao s bivšom gimnastičarkom Alinom Kabajevom, 30 godina mlađom od njega. Ona je osvojila zlatnu medalju za Rusiju na Olimpijskim igrama u Ateni 2004. prije nego što se povukla iz sporta i ušla u politiku. Kabajeva je svojedobno smatrana najpoželjnijom Ruskinjom, a prije Putina govorilo se da je bila u vezi s jednim oženjenim gruzijskim policajcem. Glasine su govorile da je s Putinom bila u vezi još od 2008. godine kada je postala zastupnica u parlamentu.

Mnogi su u njoj vidjeli razlog raspada Putinovog braka s Ljudmilom te vjerovali da će Kabajeva postati nova ''prva dama Rusije''. Jedne ruske novine čak su je nazvale "prvom damom u sjeni".

Govori se i da Putin s njom ima čak petoro djece. Putin joj je dodijelio najviše državno odlikovanje - medalju za zasluge za domovinu. Nakon što je 2018. nestala iz javnosti, Kabajeva se ponovno pojavila prošloga ljeta kritizirajući suce na Olimpijskim igrama u Tokiju nakon što ruska gimnastičarka Dina Averina nije uspjela osvojiti zlatnu medalju. Kabajeva navodno živi u Švicarskoj u jednoj dobro zaštićenoj vili.

Djeca

Što se ''službene'' Putinove djece tiče, on ih drži podalje od kamera. Najstarija kći Marija napravila je uspješnu karijeru u medicini, istražujući patuljast rast kod ljudi. Udana je za nizozemskog poduzetnika Jorrita Faassena i majka je dvoje djece, Putinove unučadi, rođene 2012. i 2017. godine. Mlađa kći Jekaterina, nosi obiteljsko prezime svoje bake s majčine strane i bivša je akrobatska plesačica. Diplomirala je fiziku i matematiku i predvodnica je ruskih istraživanja na polju umjetne inteligencije. Ona je bila udana za ruskog milijardera Kirila Šamalova, ali navodno su se rastali 2018. godine.

"Ako im spomenem godine i imena, oni bi bili prepoznati i nikada ne bi bili pušteni na miru", izajvio je jendom prilikom Putin o svojim unicima.

Govori se da Putin ima dijete, kći Jelisavetu, s danas 45-godišnjom Katerinom Krivonogi s kojom je imao ljubavnu aferu dok je bio na čelu obavještajne službe FSB-a. Kruže glasine da Putin s Kabajevom ima čak četvero djece, ali to nikada nije službeno potvrđeno. Izvori tvrde da ona u Švicarskoj živi s dva malena sina i dvije kćeri blizanke, a svi navodno imaju švicarsko državljanstvo.