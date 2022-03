Ljubavnica Vladimira Putina Alina Kabaeva navodno se skriva u Švicarskoj sa njihovo četvero male djece, kažu izvori za Page Six. "Dok Putin napada Ukrajinu i nevine građane, njegova obitelj je skrivena u kući negdje u Švicarskoj - barem za sada", rekao je izvor. Kabaeva, olimpijska gimnastičarka, navodno ima četvero djece s Putinom, no njih dvoje to nikada nisu službeno potvrdili.

Izvori tvrde da imaju 7-godišnje kćeri blizanke i vjeruje se da imaju dva sina. "Alina ima dva mlada dječaka i blizanke s Putinom koji su rođeni u Švicarskoj", rekao je izvor o Putinovoj navodnoj djeci s Kabaevom. "Sva djeca imaju švicarske putovnice, a pretpostavljam da je ima i ona".

Putin se borio da zaštiti djecu od medija

Putin, koji ima još dvije odrasle kćeri Mariju (36) i Katerinu (35) iz prvog braka s bivšom stjuardesom Ljudmilom Škrebnjevom, teško se borio da zaštiti svoju djecu od medija. On rijetko govori o njima.

Kabaeva je jedna od najodlikovanijih gimnastičarki u povijesti ritmičke gimnastike, s dvije olimpijske medalje, 14 medalja na Svjestskom prvenstvu i 21 medaljom na Europskom prvenstvu. Proglašena je "najfleksibilnijom ženom Rusije" i jednom je pozirala gola, umotana u životinjsko krzno, za muški časopis.

Ruske novine Moskovsky Korrespondent objavile su 2008. godine priču da se Putin razveo od svoje supruge i da će se oženiti Kabaevom. Priču je Kremlj demantirao i novine su ugašene. Kabaeva je osam godina bila i zastupnica u parlamentu, a 2014. godine Kremlj ju je imenovao da vodi državnu Nacionalnu medijsku grupu, s prijavljenom plaćom od 10 milijuna dolara godišnje.

Kabaeva je bila zastupnica u parlamentu

Posljednjih nekoliko godina rijetko je viđena u javnosti. U srpnju 2013. godine zanijekala je da uopće ima djece, no prema jednom izvješću rodila je kćer u elitnoj bolnici Saint Ann u Ticinu u Švicarskoj. Prema izvješću iz 2019. godine navodno je rodila sinove blizance u rodilištu Kulakov u Moskvi.

Putinova bivša supruga rekla je za njega da je otac pun ljubavi i posvećen djeci. "Nisu svi očevi tako ljubazni prema svojoj djeci kao on. Razmazio ih je, ja sam bila ta koja ih je morala disciplinirati", stoji u citatu Shkrebneve na web stranici ruske vlade. Nedavno je objavljeno da je Putin sakrio svoju prvu ženu i njihove kćeri u "podzemni grad" u Sibiru. Luksuzni bunker u kojem se nalaze dizajniran je za zaštitu u slučaju nuklearnog rata.