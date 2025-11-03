Trump im zaprijetio zračnim napadima: 'Zamišljam puno stvari...'

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je u nedjelju da bi vojska SAD-a mogla poslati postrojbe u Nigeriju ili izvesti zračne napade kako bi zaustavila, kako je rekao, ubijanje velikog broja kršćana u toj zapadnoafričkoj zemlji.

Na pitanje predviđa li postrojbe na terenu ili zračne napade u Nigeriji, Trump je novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One rekao: "Moglo bi biti. Mislim, i druge stvari. Zamišljam puno stvari. Ubijaju rekordan broj kršćana u Nigeriji... Ubijaju kršćane i ubijaju ih u vrlo velikom broju. Nećemo dopustiti da se to dogodi".

Trump je to izjavio u nedjelju navečer dok se vraćao u Washington nakon vikenda u svojoj kući za odmor na Floridi. Trump je u subotu zaprijetio vojnom akcijom protiv Nigerije ako najmnogoljudnija afrička zemlja ne suzbije ubijanje kršćana.

Nigerija na američkom popisu

Prijetnja američkog predsjednika vojnom akcijom uslijedila je dan nakon što je njegova administracija ponovno dodala Nigeriju na popis "zemalja koje izazivaju posebne zabrinutost" za koje SAD tvrdi da su prekršile vjerske slobode. Druge zemlje na popisu uključuju Kinu, Mjanmar, Sjevernu Koreju, Rusiju i Pakistan.

Nigerija je u nedjelju, u odgovoru na prijetnje predsjednika Donalda Trumpa vojnom akcijom, objavila da prihvaća američku pomoć u borbi protiv islamističkih pobunjenika sve dok se poštuje njezin teritorijalni integritet.

"Pozdravljamo američku pomoć sve dok ona priznaje naš teritorijalni integritet", rekao je za Reuters Daniel Bwala, savjetnik nigerijskog predsjednika Bole Tinubua.

Nigerija, zemlja s više od 200 milijuna stanovnika i oko 200 etničkih skupina, podijeljena je na pretežno muslimanski sjever i većinski kršćanski jug.

Islamistički pobunjenici poput Boko Harama ostavljaju za sobom u zemlji pustoš više od 15 godina ubijajući tisuće ljudi, ali njihovi napadi uglavnom su ograničeni na sjeveroistok zemlje u kojemu većinom živi muslimansko stanovništvo.

Iako su ubijeni kršćani, veliku većinu žrtava činili su muslimani, kažu analitičari.

Ništa od Tomahawka Ukrajini?

Trump je također izjavio u nedjelju da zapravo ne razmatra davanje Ukrajini raketa dugog dometa Tomahawk. Na pitanje novinara u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One razmatra li davanje tog oružja Ukrajini, Trump je odgovorio: "Ne, zapravo ne."

Pentagon je odobrio Bijeloj kući slanje krstarećih projektila dugog dometa Tomahawk Ukrajini nakon što je procijenio da se to ne bi negativno odrazilo na američke zalihe, a konačna politička odluka je na predsjedniku Donaldu Trumpu, rekla su tri američka i europska dužnosnika upoznata s tim pitanjem, prenio je u petak CNN.

Trump je ranije ovaj mjesec na radnom ručku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući rekao da radije ne bi dao te projektile Ukrajini jer mu trebaju za zaštitu SAD-a.

Združeni stožer američkih oružanih snaga obavijestio je Bijelu kuću o svojoj ocjeni ranije ovaj mjesec, pred Trumpov sastanak sa Zalenskijem, koji traži te projektile kako bi mogao učinkovitije napadati naftnu i energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Projektili Tomahawk imaju domet od oko tisuću kilometara.

Trump je nekoliko dana prije sastanka sa Zelenskim rekao da SAD ima "mnogo Tomahawka" koje bi potencijalno mogao dati Ukrajini.

