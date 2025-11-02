KREMLJ SE HLADI? /

Putinov trbuhozborac odgovorio na pitanje koje visi u zraku: 'Nema potrebe'

Foto: Vyacheslav Prokofyev/zuma Press/profimedia

Peskov je ponovio stav Moskve i odbacio pozive, ranije je i Trump rekao svoj stav

2.11.2025.
17:19
Hina
Rusija se u nedjelju udaljila od ideje da se uskoro održi fizički sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina o ratu u Ukrajini.

"Nema potrebe" da se na brzinu dogovori sastanak u ovom trenutku, rekao je u nedjelju glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, izvijestila je ruka državna novinska agencija TASS. "Sada je potreban vrlo pažljiv rad na detaljima dogovora", rekao je.

Nakon telefonskog razgovora s Putinom 16. listopada, Trump je rekao da se nada da će se u roku od dva tjedna održati samit dvojice čelnika u mađarskoj prijestolnici Budimpešti o okončanju rata.

Ipak, čini se da su naknadni kontakti Washingtona i Moskve uspjeli uvjeriti američke dužnosnike da Rusija nije voljna ublažiti svoje maksimalističke zahtjeve prema Ukrajini.

Trump je odlučio odgoditi samit na neodređeno vrijeme, rekavši da bi to bio "protraćen sastanak". Potom je 22. listopada prvi put uveo žestoke sankcije dvjema ruskim naftnim kompanijama. 

Peskov je ponovio stav Moskve i odbacio pozive Sjedinjenih Država, Europe i Ukrajine na prekid vatre prije pregovora. Kremlj traži politički dogovor prije okončanja borbi. 

