Trump zaprijetio zbog nereda u Iranu: 'Ako budu ubijali prosvjednike, naoružani stižemo u spas'

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je iranskom režimu da će SAD reagirati ako Teheran nasilno odgovori na najveće nacionalne prosvjede s kojima se Iran suočava u posljednjih nekoliko godina.

U objavi na platformi Truth Social poručio je da će Sjedinjene Države 'priskočiti u pomoć' te je zahvalio na pozornosti posvećenoj ovom pitanju.

"Ako Iran bude pucao i nasilno ubijao mirne prosvjednike, što im je običaj, Sjedinjene Američke Države priskočit će im u pomoć. Spremni smo i čekamo s prstom na okidaču", napisao je Trump.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prosvjedi u Iranu

Iran se već petog dana suočava s prosvjedima koji su izbili zbog rastuće inflacije i kolapsa valute te osiromašili Irance i uzdrmali gospodarstvo.

Prosvjedi su započeli u Teheranu, a ubrzo su se proširili diljem zemlje. Prema izvještajima, do sada je poginulo najmanje šestero ljudi, a uhićeno je njih 30, piše New York Times.

Vlada pozvala na dijalog

Iranska vlada nasilno je odgovorila na valove prosvjeda posljednjih godina, uhićujući pa čak i ubijajući prosvjednike. Ovaj put su vladini čelnici pozvali na dijalog s vođama prosvjeda i drugima.

Predsjednik Masoud Pezeshkian u četvrtak je izjavio da iranska vlada hitno mora odgovoriti na zabrinutost naroda te da će odgovoriti na 'legitimne zahtjeve' prosvjednika.

„Prema Božjem Kuranu, ako ne riješimo probleme ljudi, imat ćemo mjesto u paklu“, rekao je u intervjuu za lokalnu televizijsku postaju tijekom posjeta jugozapadnom Iranu.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatno doba ili hod po rubu Trećeg svjetskog rata? Rekapitulacija Trumpove prve godine