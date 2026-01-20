FREEMAIL
'JASNO SAM REKAO' /

Trump opet zaprijetio Grenlandu: 'Moramo ga imati! Više nema povratka'

Foto: Andrew Caballero-reynolds/afp/profimedia

'Kao što sam svima jasno rekao, Grenland je od presudne važnosti za nacionalnu i svjetsku sigurnost. Nema povratka — oko toga se svi slažu!'

20.1.2026.
7:00
Erik Sečić
Andrew Caballero-reynolds/afp/profimedia
Američki predsjednik Donald Trump u utorak je ponovno izjavio da Sjedinjene Države moraju imati kontrolu nad Grenlandom, prenosi Sky News

U razgovoru s novinarima na Floridi, Trump je istaknuo da Danska ne može zaštititi taj teritorij. "Oni su divni ljudi, ali uopće ne idu tamo. Moramo ga imati - Danska ga ne može zaštititi". 

Naveo je da će o Grenlandu razgovarati s europskim čelnicima na Svjetskom gospodarskom forumu u švicarskom Davosu ovog tjedna. Trump s američkim izaslanstvom tamo putuje u srijedu. 

Razgovor s Rutteom 

U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je otkrio da je imao "vrlo dobar telefonski razgovor" s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom te da je pristao na sastanke s "raznim stranama" u Davosu. 

"Kao što sam svima jasno rekao, Grenland je od presudne važnosti za nacionalnu i svjetsku sigurnost. Nema povratka — oko toga se svi slažu!", dodao je Trump u objavi. 

"Sjedinjene Američke Države daleko su najmoćnija zemlja na svijetu. Velik dio razloga za to leži u obnovi naše vojske tijekom mog prvog mandata, a ta se obnova nastavlja još ubrzanijim tempom. Mi smo jedina SILA koja može osigurati MIR diljem svijeta — i to se postiže, sasvim jednostavno, SNAGOM!", nastavio je Trump. 

'Nemam komentara'

Trump je pak u ponedjeljak u intervjuu za NBC News odbio isključiti korištenje američke vojske za preuzimanje Grenlanda, prenosi Independent

"Nemam komentara", kratko je odgovorio Trump na novinarsko pitanje.

Njegova izjava uslijedila je nakon što je britanski premijer Keir Starmer poručio da Trump ne misli ozbiljno koristiti vojsku i silom zauzeti otok. "Spor bi se trebao riješiti smirenim rasprava među saveznicima", poručio je Starmer.

Zaprijetio carinama 

Podsjetimo, Trump je tijekom vikenda zaprijetio uvođenjem carina od 10 posto na Dansku i druge europske zemlje ako do 1. veljače ne podrže dogovor prema kojem bi SAD preuzeo otok.

Naveo je da će carine porasti na 25 posto od 1. lipnja ako ne bude sporazuma. 

POGLEDAJTE VIDEO: Svijet strepi od Trumpa u Davosu: Sve je moguće nakon bizarnog pisma norveškom premijeru

Donald TrumpGrenlandSadDanskaNato
komentara
