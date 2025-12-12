FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PITANJE REGULACIJE /

Trump potpisao uredbu o umjetnoj inteligenciji: 'Daleko smo ispred Kine!'

Trump potpisao uredbu o umjetnoj inteligenciji: 'Daleko smo ispred Kine!'
×
Foto: Ron Sachs/cnp/splashnews.com/splash/profimedia

Uredba, teoretski, ne može biti iznad teksta izglasanog u Kongresu ili parlamentu neke američke države

12.12.2025.
6:31
Hina
Ron Sachs/cnp/splashnews.com/splash/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je uredbu kojoj je cilj centralizirati regulaciju umjetne inteligencije (UI) na saveznoj razini, kako bi spriječio 50 američkih država da to učine na svojoj razini.

"Želimo imati samo jedan izvor ovlasti", rekao je američki predsjednik u Ovalnom uredu. "Daleko smo ispred Kine. Kina to zna. A kada to ne bismo učinili ovako, dali bismo Kini najveći dar", ustvrdio je.

Tekstom uredbe želi se "osigurati samo jedan okvir za djelovanje umjetne inteligencije, kako ne bi bila podložna zakonodavstvima na razini pojedinih država, što bi moglo paralizirati cijeli sektor", objasnio je glavni tajnik Bijele kuće Willl Scharf.

Poništio Bidenove uredbe

Uredba, teoretski, ne može biti iznad teksta izglasanog u Kongresu ili parlamentu neke američke države.

Do sada je u tridesetak država, većinski demokratskih i republikanskih, doneseno više od stotinu zakona o nizu aspekata povezanih s umjetnom inteligencijom, a brojni prijedlozi zakona podneseni su u Kongresu, ali nijedan još nije dan na glasanje.

Nekoliko sati nakon inauguracije u siječnju Trump je poništio uredbu svojega prethodnika Joea Bidena o sigurnosti u pitanjima umjetne inteligencije.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump dobio dugo očekivanu nagradu za mir, ali ne od Šveđana: 'Tu je i prekrasna medalja za Vas'

Donald TrumpUmjetna InteligencijaAi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PITANJE REGULACIJE /
Trump potpisao uredbu o umjetnoj inteligenciji: 'Daleko smo ispred Kine!'