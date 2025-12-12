Najluđa vijest danas: Bjegunac se sakrio u božićne jaslice, zatekao ga - gradonačelnik

Muškarac iz Gane (38), kojeg je policija tražila zbog napada na policajca, pronađen je u južnoj Italiji kako se pretvara da je kip u božićnim jaslicama.

Bjegunac je uhićen u subotu nakon što je pokušao izbjeći zatvorsku kaznu na doista nevjerojatan način. Pronađen je u gradu Galatoneu u regiji Apulija, gdje ga je prepoznao ni više ni manje nego gradonačelnik dok je prolazio pored izložbenog prostora na trgu Piazza Santissimo Crocifisso.

"Dok sam stajao pred jaslicama, koje je s ljubavlju izradio naš Pro Loco, primijetio sam nešto za što sam isprva mislio da je dio scene. Detalj koji se činio bezazlenim, ali se pokazao ključnim", objasnio je gradonačelnik Flavio Filoni na Facebooku.

'Jaslice su moj dom'

Isprva je htio kontaktirati organizatore da im čestita na figuri koja izgleda tako stvarno, ali ubrzo je shvatio da se radi o živoj osobi, piše Euronews.

Gradonačelnik je nazvao drugog gradskog dužnosnika kako bi nagovorio muškarca da napusti jaslice. Navodno se opirao i tvrdio da su one njegov dom.

Ubrzo je stigla policija i shvatila da je riječ o bjeguncu kojeg traže.

Prema izvješćima, 38-godišnjak je izbjegao devetomjesečnu kaznu u Bologni zbog pružanja otpora javnoj službenoj osobi i teškog napada.

Gradonačelnik je zahvalio policiji na njihovom radu, dodajući da je incident potvrdio "koliko je važno imati puno povjerenje u svakodnevni rad onih koji jamče sigurnost i provođenje zakona".

Hilarious - spot the man on the run from the rozzers in Italy who joins a nativity scene to try and avoid capture by blending in pic.twitter.com/QrSX09RW78 — Steve Burnley (@steveburnley) December 11, 2025

