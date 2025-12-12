Žanamari se pohvalila uspjehom kćeri: Zbog jednog detalja nemoguće je ne uočiti sličnost s mamom

FREEMAIL
NE VIĐAMO JE ČESTO /

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Desetogodišnja Gabriela održala je svoj prvi koncert iz klavira, a ponosna mama otkrila je kako je nastup bio – savršen

12.12.2025.
9:23
Hot.hr
Sanjin Strukic/pixsell
Glazbenica Žanamari Perčić (44) s ponosom je otkrila veliki trenutak u životu svoje kćerkice Gabriele (10), koja je, čini se, potpuno naslijedila njezin glazbeni talent. Desetogodišnja Gabriela održala je svoj prvi koncert iz klavira, a ponosna mama otkrila je kako je nastup bio – savršen.

Foto: Instagram Story

'Mamin ponos'

Na fotografiji koju je Žanamari podijelila na društvenim mrežama Gabriela stoji s ružom u ruci, dok joj široki osmijeh otkriva koliko joj znači ovaj glazbeni debi.

“Mamin ponos. Prvi koncert iz klavira odsviran bez greške”, napisala je Žanamari, dirnuvši brojne pratitelje koji nisu mogli ne primijetiti kako je osim ljubavi prema glazbi, Gabi od mame naslijedila i crnu kosu. 

Mezimica u obitelji

Gabriela je jedino dijete Žanamari i glazbenika Maria Perčića, poznatijeg kao Joshua Macks, za kojeg se glazbenica udala 2014. godine.

 

 

