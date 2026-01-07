Trump otkrio što misli o NATO-u: 'Sumnjam da bi bili tu za nas ako bismo ih zaista trebali'

Donald Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social iznio svoje viđenje NATO saveza.

Američki predsjednik poručio je, u podužoj objavi, kako sumnja da bi saveznici stali uz Sjedinjene Države "ako bismo ih zaista trebali", ali je istovremeno naglasio da će SAD uvijek biti tu za NATO, "čak i ako oni neće biti tu za nas".

Trumpova objava u cijelosti:

"Zapamtite, za sve te velike obožavatelje NATO-a, oni su bili na 2% BDP-a, a većina nije plaćala svoje račune, SVE DOK JA NISAM DOŠAO. SAD je, glupo, plaćao za njih! Ja sam ih, s poštovanjem, doveo do 5% BDP-a, I ONI PLAĆAJU, odmah. Svi su govorili da se to ne može učiniti, ali moglo je, jer, iznad svega, svi su oni moji prijatelji. Bez mog sudjelovanja, Rusija bi sada imala CIJELU UKRAJINU.

Zapamtite, također, ja sam samostalno OKONČAO 8 RATOVA, a Norveška, članica NATO-a, glupo je odlučila da mi ne dodijeli Nobelovu nagradu za mir. Ali to nije važno! Ono što je važno je da sam spasio Milijune života. RUSIJA I KINA NEMAJU NIKAKAV STRAH OD NATO-a BEZ SJEDINJENIH DRŽAVA, I SUMNJAM DA BI NATO BIO TU ZA NAS AKO BISMO IH ZAISTA TREBALI. SVI SU SRETNI ŠTO SAM OBNOVIO NAŠU VOJSKU U SVOM PRVOM MANDATU, I NASTAVLJAM TO ČINITI.

Uvijek ćemo biti tu za NATO, čak i ako oni neće biti tu za nas. Jedina Nacija koje se Kina i Rusija boje i koju poštuju je DJT OBNOVLJENA S.A.D. UČINITE AMERIKU PONOVO VELIKOM!!! Predsjednik DJT"

