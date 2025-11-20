Trump objavio 'bombu': 'Sastajem se s komunistom u Bijeloj kući, dogovorili smo se'

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je objavio da planira sastati se s novoizabranim gradonačelnikom New Yorka, 34-godišnjim Zohranom Mamdanijem, u Bijeloj kući.

"Komunistički gradonačelnik New Yorka, Zohran 'Kwame' Mamdani, zatražio je sastanak. Dogovorili smo se da će se ovaj sastanak održati u Ovalnom uredu u petak, 21. studenog", rekao je Trump u objavi na svojoj platformi Truth Social. "Više detalja slijedi!"

Mamdanijev tim potvrdio je sastanak. "Kao što je uobičajeno za nadolazeću gradonačelničku upravu, izabrani gradonačelnik planira se sastati s predsjednikom u Washingtonu kako bi razgovarali o javnoj i ekonomskoj sigurnosti i planu priuštivosti za koju je prije samo dva tjedna glasalo više od milijun Njujorčana", rekla je njegova glasnogovornica.

Pljuštale kritike

Mamdani, koji sebe opisuje kao demokratskog socijalista, postat će prvi muslimanski gradonačelnik New Yorka i najmlađa osoba na toj poziciji od 19. stoljeća. Ljevičar je pobijedio na izborima za gradonačelnika New Yorka 4. studenog i preuzet će dužnost na prijelazu godine.

Trump je više puta kritizirao Mamdanija tijekom kampanje i prijetio da će uskratiti savezna sredstva metropoli ako taj demokrat pobijedi. Mamdani je bio glasni kritičar predsjednika, čija je administracija poduzela drastične mjere protiv onih koji su ilegalno ušli u zemlju. "New York će ostati grad doseljenika, grad koji su doseljenici izgradili, koji doseljenici pokreću i, od večeras, koji vodi doseljenik", rekao je 34-godišnjak u svom pobjedničkom govoru.

U intervjuu za američku televizijsku mrežu MS NOW u srijedu Mamdanija su pitali o planiranom sastanku. "Moj tim je dogovorio sastanak zbog obećanja koje sam dao Njujorčanima da ću biti spreman sastajati se sa svim i svakim, sve dok je to u korist 8,5 milijuna ljudi koji ovaj grad nazivaju domom, i njihove borbe da si priušte život i najskupljem gradu u Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je Mamdani. "Jednostavno želim otvoreno razgovarati s predsjednikom o tome što zapravo znači zauzeti se za Njujorčane", dodao je.

