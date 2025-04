Nakon susreta sa Zelenskim, Trump raspalio po Putinu: 'Samo me zavlači'

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na društvenoj mreži Truth o Vladimiru Putinu. Podsjetimo, danas su u Vatikanu Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarali, piše Jutarnji list.

"Nema opravdanja da Putin posljednjih dana ispaljuje projektile na civilna područja, gradove i sela. To me navodi na razmišljanje da možda ni ne želi zaustaviti rat, nego me samo zavlači, pa ga treba drukčije prisiliti - možda financijskim ili nekim drugim sankcijama", napisao je Trump.

Prije Rusije, komentirao svoje prethodnike

Prije nego li je pisao o Putinu, Trump je napao New York Times i svoje prethodnike: Bidena i Obamu.

"Bez obzira na to kakav dogovor postignem u vezi s Rusijom i Ukrajinom, bez obzira na to koliko dobar bio, čak i ako bude najbolji dogovor ikad postignut, propali New York Times će o njemu pisati loše.

Mali Peter Baker, izrazito pristran i netalentiran novinar NY Timesa, poslušao je naredbe svog urednika i napisao da Ukrajina treba vratiti teritorij, uključujući, pretpostavljam, i Krim, kao i druge apsurdne zahtjeve, kako bi se zaustavilo ubijanje koje je gore nego išta od Drugog svjetskog rata", komentirao je Trump.

"Zašto taj beznačajni novinar ne kaže da je upravo Obama omogućio Rusiji da Ukrajini ukrade Krim bez ispaljenog metka? Također je mali Peter Baker napisao i besramno laskavu, ali užasno napisanu biografiju o Obami. Bilo je to prava šala!

"Je li Baker ikad kritizirao Obaminu predaju Krima? Ne, nikada - samo Trumpa, a ja s ovim glupim ratom nemam ništa, osim što sam još na početku Ukrajini dao Javelin projektile, dok im je Obama slao plahte", nadodao je.

"Ovo je rat pospanog Joea Bidena, ne moj. Bio je osuđen na propast od prvog dana i nikada se nije trebao dogoditi. Ne bi se ni dogodio da sam ja tada bio predsjednik.

Sada samo pokušavam očistiti nered koji su mi ostavili Obama i Biden - i to kakav nered", napisao je Trump.

