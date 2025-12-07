Donald Trump Jr. oštro o Kijevu: 'Pola Bugattija i Ferrarija u Monaku ima ukrajinske tablice'

Sin američkog predsjednika, Donald Trump Jr., najavio je mogućnost da se SAD povuče iz mirovnih napora u Ukrajini.

Na konferenciji o Bliskom istoku rekao je da su ukrajinski korumpirani bogataši pobjegli iz zemlje ostavljajući u ratu one za koje vjeruju da su 'seljačka klasa', piše Guardian.

Iako Trump Jr. nema formalnu ulogu u administraciji svog oca, ključna je figura u pokretu MAGA i često ističe stavove koje predsjednik ne smije ili ne želi javno izgovoriti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Zelenski je božanstvo na ljevici'

Rekao je i da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski namjerno produžuje rat jer zna da nikada ne bi ostao na vlasti da rat završi. Istaknuo je i da Zelenskog smatraju 'božanstvom' na ljevici, kao i da je Ukrajina daleko korumpiranija od Rusije.

Osim Zelenskom, uputio je i oštre kritike šefici EU za vanjsku politiku, Kaji Kallas, kazavši da su europske sankcije uspjele jedino povećati cijenu nafte, od koje Rusija može platiti svoj rat.

Europski plan opisao je riječima: "čekat ćemo da Rusija bankrotira – to nije plan".

Tvrdi da su Ukrajinu napustili bogati

Trump Jr. tvrdi i da je tijekom jednog dana ovog ljeta u Monaku primijetio da 50 posto superautomobila, kao što su Bugatti i Ferrari, ima ukrajinske tablice i upitao okupljene misle li da je to zarađeno u Ukrajini.

"Čujemo glasine o tome da je svaka registarska pločica u Monaku ukrajinska. Bogati su pobjegli i napustili su ono što su smatrali seljačkom klasom kako bi se borili u ovim ratovima. Nije bilo poticaja za prestanak jer sve dok je dolazio vlak s novcem i dok su krali, nitko nije ništa revidirao, pa nije bilo razloga za postizanje mira", rekao je Trump Jr.

Upitali su ga i misli li da je njegov otac odustao od Ukrajine, iako je tijekom svoje kampanje tvrdio da će donijeti mir. Odgovorio je da bi 'možda i mogao' dodajući da je njegov otac jedan od najnepredvidljivijih ljudi u politici.

Za kraj se zakleo da SAD više neće biti 'idiot s čekovnom knjižicom'.

POGLEDAJTE VIDEO: Truman prijetio novinaru, Nixon prozvao medije, Trump nastavlja tradiciju: 'Tišina prasice!'