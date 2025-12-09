FREEMAIL
Nova runda Trumpovih uvreda u Bijeloj kući: 'Vi ste najnajpornija novinarka i užasni ste'

×
Foto: Alex Wong/getty Images/profimedia

Trump se obrušio i na novinarku koja ga je pitala o 20 republikanaca koji se neće kandidirati za reizbor

9.12.2025.
9:41
Dunja Stanković
Alex Wong/getty Images/profimedia
Televizijske kamere zabilježile su još jedan verbalni napad američkog predsjednika Donalda Trumpa na novinarke u tijekom okruglog stola u Bijeloj kući u ponedjeljak koje je optužio da loše rade svoj posao. 

"Vi ste najnapornija novinarka na cijelom ovom mjestu", kazao je američki predsjednik novinarki ABC-ja Rachel Scott kada ga je pitala hoće li objaviti cijelu snimku napada 2. rujna na brodove koji su navodno prevozili drogu na Karibima. 

"Dozvolite mi da vam kažem, vi ste naporna, užasna - zapravo užasna novinarka i uvijek je ista stvar s vama", odbrusio joj je u trenutku kada se on i njegov ministar obrane Pete Hegseth suočavaju s kritikama za napad koji bi se, prema kritičarima, mogao klasificirati kao ratni zločin, prenosi Huff post. 

Trump se obrušio i na novinarku koja ga je pitala o 20 republikanaca koji se neće kandidirati za reizbor, a neki su pritom izrazili nezadovoljstvo strankom. 

'Nepripremljena si' 

Prvo ju je pitao o demokratima koji odlaze u mirovinu, a kada je ona ustrajala na temi republikanaca Trump ju je prekinuo: "Ne, nisi spremna jer bi trebala znati i demokrate. Potpuno si nepripremljena". 

Najnovija prepucavanja s novinarkama uslijedila su nedugo nakon što je na svojoj društvenoj mreži Truth Social kritizirao CNN-ovu Kaitlan Collins koju je nazvao "glupom i zlom" kada ga je pitala za rastuće troškove njegove plesne dvorane. 

Prošlog je mjeseca novinarke nazivao "glupima", "ružnima iznutra i izvana", a jednu je nazvao "svinjom". 

"Tiho svinjice", pokušao je ušutkati novinarku Bloomberga Catherine Lucey u predsjedničkom zrakoplovu nakon što ga je pitala o dosjeima osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. 

Na pitanje o njegovim komentarima upućenim novinarkama, tajnica za tisak Bijele kuće Karoline Leavitt sugerirala je da novinari trebaju biti zahvalni Trumpu što je "iskren i otvoren, umjesto da se skriva iza leđa".

Donald TrumpNovinarkaBijela KućaSadVrijeđanje
