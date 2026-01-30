FREEMAIL
VIRALNI TRENUTAK /

Trump (79) se nakon mjesec dana prisjetio svog 'drijemanja': 'Nisam spavao, bilo mi je dosadno'

Trump (79) se nakon mjesec dana prisjetio svog 'drijemanja': 'Nisam spavao, bilo mi je dosadno'
Foto: Andrew Harnik/getty Images/profimedia

Sa 79 godina i u svojem posljednjem mandatu, Trump nastoji otkloniti sumnje u svoju vitalnost

30.1.2026.
8:40
Hina
Andrew Harnik/getty Images/profimedia
Spavao je ili mu je bilo dosadno? Za američkog predsjednika Donalda Trumpa, sve je u oku promatrača.

Trump je četvrtak rekao da nije spavao, nego da mu je bilo dosadno, tijekom sastanka vlade u prosincu, kada je nekoliko puta zatvorio oči.

"Neki su rekli da je zatvorio oči. Vidite, bilo je prilično dosadno", rekao je Trump uz smijeh dužnosnika u sobi kabineta Bijele kuće u četvrtak.

"Nisam spavao. Samo sam zatvorio oči jer sam htio odavde otići. Usput, nisam spavao. Ne spavam puno", dodao je.

Sa 79 godina i u svojem posljednjem mandatu, Trump nastoji otkloniti sumnje u svoju vitalnost.

Novinarima često ističe svoju mentalnu spremnost, suradnicima je naredio da objavljuju više stavki iz njegova rasporeda, a povremeno se poigrava i idejom trećeg mandata, unatoč ustavnom ograničenju.

U ranijim administracijama sastanci vlade bili su uglavnom dosadni i daleko od kamera.

Za Trumpa su postali pozornica na kojoj on i njegov tim ističu postignuća za koja smatraju da ih mediji nedovoljno prepoznaju.

U jednom slučaju prošle godine sastanak je uživo na televiziji trajao više od tri sata, što je vjerojatno bilo njegovo najdulje javno pojavljivanje pred kamerama.

POGLEDAJTE VIDEO: Prazna kina i pozivi na bojkot: Zašto nitko ne želi gledati film Melanije Trump?

Donald TrumpSastanakZaspao
