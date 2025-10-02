Dojave o bombama u školama i vrtićima diljem zemlje, učenici i roditelji čekaju na ulici

Na e-mail adrese brojnih osnovnih i srednjih škola širom Srbije u četvrtak ujutro stigle su dojave o bombama. Dojave o bombama su zabilježene u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Prijepolju i drugim gradovima. Prema najnovijim informacijama, poruke su poslane i vrtićima. Policija je odmah izašla na teren, a učenici su evakuirani.

Više osnovnih i srednjih škola na području Policijske uprave u Nišu primilo je anonimne prijetnje. Kako je potvrđeno listu Blic u niškoj policiji, učenici su iz zgrada izvedeni na sigurno, a policija poduzima sve mjere iz svoje nadležnosti.

U Osnovnoj školi “Živko Ljujić” u Novoj Varoši također je jutros prijavljena bomba, no pregledom prostorija utvrđeno je da je dojava bila lažna. Nakon toga nastava je nastavljena, ali s odgodom.

Službeni izvori iz novosadske policije navode da su sve škole u Južnobačkom okrugu primile istovjetne poruke o bombama. Slična situacija zabilježena je i u Čačku, gdje su dojave stigle u više osnovnih škola u gradskim i seoskim područjima. Djeca i nastavnici odmah su evakuirani.

Među školama u čačanskom kraju koje su primile prijetnje nalaze se OŠ u Prijevoru, Preljini, Slatini, Mrčajevcima, te gradske škole “Milica Pavlović”, “Filip Filipović” i Specijalna osnovna škola “1. novembar”.

Panika od juga do sjevera

Dvije najveće osnovne škole u Novom Pazaru – “Bratstvo” i “Rifat Burdžović Tršo” – primile su jutros dojave o bombama putem e-maila. Nastava u njima je obustavljena dok policija ne završi pregled. Škola “Bratstvo” ima više od 2.000 učenika, dok “Rifat Burdžović Tršo” pohađa nešto više od 1.500 učenika.

Učenici i roditelji koji su jutros stizali u Osnovnu školu “Vladimir Perić Valter” obaviješteni su da je stigla prijetnja o postavljenoj bombi. Djeca nisu ni ulazila u školsko dvorište, već su odmah zadržana na sigurnoj udaljenosti. Očekuje se dolazak specijaliziranih ekipa MUP-a koje će detaljno pregledati školu i okolinu.

Najmanje sedam osnovnih škola u Novom Sadu primilo je dojave, a učenici su evakuirani. Policija je utvrdila da je riječ o lažnim prijetnjama. Evakuirana je i Tehnička škola “Pavle Savić”.

Više škola u Beogradu također je primilo dojave, a djeca su evakuirana dok policija provodi pregled prostorija. Dojava o bombi stigla je i u vrtić “Fića” na Vračaru. U blizini se nalazi Osnovna škola “Kralj Petar II”, a prema navodima građana, sva djeca su izvedena van zgrade.

Većina vranjskih osnovnih i srednjih škola jutros je također primila dojave, zbog čega su djeca vraćena kućama. Policija je zaprimila prijave iz Gimnazije “Bora Stanković” i Osnovne škole “Vuk Karadžić”, a roditelji su putem Viber grupa obaviješteni da dođu po djecu.

U školi “Radoje Domanović” otkazan je i planirani sistematski pregled učenika. Iako je gotovo sigurno riječ o još jednom hakerskom napadu na službene e-mail adrese obrazovnih ustanova, policija ne prepušta ništa slučaju i pretrage u svim školama su u tijeku.

