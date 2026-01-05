Medvedev nazvao Merza neonacistom i poručio: 'Ne bi mi billo žao da bude otet kao Maduro'

Bivši ruski predsjednik i zamjenik Vladimira Putina u Vijeću sigurnosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev izjavio je kako nakon nedavnih događaja u Venezueli može zamisliti sličnu operaciju uhićenja čelnika i drugih zemalja, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza.

Medvedev je u svom komentaru Merza nazvao "neonacistom" i poručio da mu ne bi bilo žao ako bi Merz bio otet, piše ruska državna novinska agencija TASS.

"Otmica istog tog neonacista Merza može postati izvrstan zaplet u ovoj karnevalskoj seriji. Ovdje već malo što može iznenaditi. Udio realističnosti postoji i u takvom scenariju. Njega se upravo ima za što progoniti čak i u Njemačkoj. Zato mi ga neće biti žao. Tim više što građani pate ni za što", rekao je Medvedev odgovarajući na pitanja TASS-a. Medvedevljeva izjava dolazi nakon dramatičnih događaja u Venezueli.

