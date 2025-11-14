Djevojka (17) na smrt izbodena dok se mlađi brat skrivao ispod kreveta

Tinejdžerica Lainie Williams izbodena je na smrt u vlastitoj spavaćoj sobi dok se mlađi brat skrivao ispod kreveta, a majka je bila kod kuće. Naoružana policija upala je u obiteljsku kuću u Cefn Fforestu, blizu Blackwooda, u južnom Walesu, nedugo nakon 7 sati ujutro u četvrtak. Pronašli su 17-godišnjakinju kako leži u lokvi krvi i proglasili je mrtvom na mjestu tragedije, piše Metro.co.uk.

Njezina majka, 38-godišnja Rhian Stephens, također je ozlijeđena u napadu i helikopterom je prevezena u bolnicu. Zbog sumnje na ubojstvo i pokušaj ubojstva uhićen je 18-godišnjak. Lainiein djed Robert Stephens rekao je da je navodni ubojica viđen ispred kuće bez majice u 5.30 sati ujutro i čekao da Rhianin dečko ode na posao prije nego što je ušao kroz otvorena vrata.

"Skočio je na Lainie nožem, a njezina majka je čula njezine vriske. Lainiein brat Carter izašao je iz svoje sobe, a Rhian mu je rekao da se vrati unutra i sakrije ispod kreveta", dodao je. Njezina prabaka Florence Jones (78), u potpunom je šoku.

Susjede probudile sirene

"Bila je divna vesela djevojčica. Živjela je sa mnom posljednjih nekoliko godina, ne mogu vjerovati što se dogodilo. Ovakve stvari se ne događaju u našoj obitelji", rekla je.

Susjedi su opisali kako su ih probudile sirene, helikopter i lupanje vratima kada su na mjesto događaja stigle policijske snage. Osumnjičenik iz obližnjeg Newbridgea pritvoren je zbog sumnje na ubojstvo i pokušaj ubojstva.

"Možemo potvrditi da ne tražimo nikoga drugog u vezi s ovim incidentom nakon što smo ranije izvršili ovo uhićenje. Razumijemo da ovakva izvješća mogu biti zabrinjavajuća i vjerojatno je da će stanovnici vidjeti povećan broj policajaca u tom području dok provodimo daljnje istrage. Ako netko ima bilo kakve informacije, molimo vas da se obratite našim policajcima ili nas kontaktirate na uobičajeni način", rekao je detektiv Philip O'Connell.

Gradonačelnik George Etheridge u izjavi je nazvao ubojstvo užasnim.

"Naše sućuti i molitve su uz obitelji pogođene ovom tragedijom. Hvala policiji na brzoj reakciji i kontinuiranom osnaživanju zajednice", dodao je. U četvrtak navečer ljudi su se počeli opraštati od djevojke na društvenim mrežama.

"Počivaj u miru, dušo, ne mogu vjerovati da si tako rano dobila krila“, napisao je prijatelj.

"Bila si prekrasna, ljubazna i vrijedila si svega, jako mi je žao zbog tvoje obitelji i prijatelja, letimo visoko, djevojko moja, puno te volimo. Molim se za mamin brz oporavak, sva si u mom srcu", napisao je drugi.

