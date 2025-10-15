Djevojčica preživjela pakao: Silovale je tri generacije vlastite obitelji, a onda ju je majka zapalila

Djevojčicu su seksualno zlostavljale tri generacije njezine vlastite obitelji, dok njezina majka nije činila ništa da spriječi strašnu patnju. Brojni članovi njezine obitelji, uključujući oca i dva brata, proglašeni su krivima za silovanje i seksualno zlostavljanje, piše Express.co.uk.

Krunski sud u Hoveu čuo je kako su djevojčicu, čiji identitet je tajan, spalili, pretukli i zaključali članovi vlastite obitelji u Zapadnom Sussexu. Njezina mlađa sestra također je doživjela fizičko zlostavljanje u svom domu. Djedu, ocu, majci, braći i ujaku sada prijete dugotrajne zatvorske kazne.

Obitelj je proglašena krivom za ukupno 39 točaka optužnice za silovanje, seksualni napad, okrutnost i protupravno lišavanje slobode. Također su proglašeni krivima zbog vršenja pritiska na djevojčicu da promijeni svoju priču nakon uhićenja.

Sve je počelo kada je imala šest godina

Zlostavljanje je započelo kada je djevojčica, koja sada ima 13 godina, imala samo šest godina. Otac i braća su je više puta silovali, a djed ju je seksualno zlostavljao. Kada je djevojčica konačno prijavila strave koje prolazi, majka ju je zaključala u ormar, zapalila pa utrljala sol u rane da bi ostali ožiljci.

Zločini su prijavljeni policiji Sussexa tek nakon što je djevojčica rekla školskom osoblju da se previše boji ići kući. Sudu je prikazan trosatni video na kojem djevojčica prepričava detalje zlostavljanja koje je pretrpjela.

"Kad je mama bila vani, on me je dirao. Bilo me stvarno strah vratiti se kući jer sam znala da će me mama i tata puno tući. Rekla sam da se ne osjećam ugodno ići kući zbog roditelja. Rekla sam kako me roditelji zlostavljaju i kako to rade godinama. Ponekad dobijem novac za Bajram. Mama bi ga uzela i potrošila. Mama me vezala užadima, a zatim zaključala u ormar na dan ili dva. Nije me hranila", čula je porota.

Majka je tukla i izgladnjivala

Navodno joj je majka rekla da poriče što se događa ako je policija pita. Šminkom je trebala prekriti ozljede. Nakon uhićenja, tražila ju je da promijeni iskaz jer "cijela obitelj pati zbog onoga što je rekla". Rekla je da je njezin djed prestar da bi bio u doživotnom zatvoru.

U jednom trenutku djevojčica je i rekla policiji da je sve izmislila te priznala da će lagati kako bi zaštitila svoju obitelj.

Međutim, iako je tvrdila da je majka nije izgladnjivala i zaključavala u ormar, priznala je da je bila seksualno zlostavljana.

