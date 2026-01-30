Horor na plaži u turističkoj destinaciji! Morski pas nasmrt izgrizao dječaka (13)

Trinaestogodišnji dječak poginuo je u četvrtak nakon što ga je napao morski pas na plaži na istočnoj obali Brazila, objavile su lokalne vlasti. Tragedija se dogodila na plaži Chifre u saveznoj državi Pernambuco, poznatoj turističkoj destinaciji, piše Daily mail.

Deivson Rocha Dantas kupao se i igrao s prijateljima kada se morski pas iznenada pojavio i napao ga s leđa. Prema službenim informacijama, životinja ga je ugrizla za desno bedro, pri čemu je dječak izgubio veliku količinu krvi.

Svjedok ga je izvukao iz mora i pokušao reanimirati, no bez uspjeha. Dječak je prevezen u bolnicu, ali je ubrzo proglašen mrtvim.

"U bolnicu je stigao bez znakova života. Cijeli tim bio je spreman i poduzeli smo sve moguće mjere napredne reanimacije, ali ga, nažalost, nismo uspjeli spasiti", rekao je liječnik Levy Dalton, koji je sudjelovao u zbrinjavanju dječaka.

Dodao je da je ozljeda bila posebno teška jer se ugriz dogodio na području s mnogo arterija, što je dovelo do brzog i obilnog krvarenja.

Praćenje morskih pasa pomoću mikročipova

Napad se dogodio u Pernambucu, regiji u kojoj su deseci plaža označeni upozorenjima na opasnost od morskih pasa. Samo na plaži Chifre postavljena su četiri znaka upozorenja, dok ih u cijelom mjestu ima ukupno 13.

Unatoč tome, Državni odbor za praćenje incidenata s morskim psima (CEMIT) najavio je pojačan nadzor nakon ove tragedije te ponovno pokretanje programa praćenja morskih pasa pomoću mikročipova, koji je ranije bio obustavljen.

Prema podacima CEMIT-a, od 1992. godine u Pernambucu je zabilježeno više od 80 napada morskih pasa, od čega je 26 bilo smrtonosno – ne računajući ovaj posljednji slučaj.

Tragedija dolazi svega nekoliko tjedana nakon što je turistkinju ugrizao morski pas tijekom ronjenja bez boce u Brazilu. Tayane Dalazen (36) plivala je s prijateljima i vodičem u arhipelagu Fernando de Noronha kada ju je za nogu ugrizao morski pas dojilja.

"Znala sam odmah da me ugrizao. Osjetila sam kako me trese za nogu. Vodič ga je morao udariti da me pusti" ispričala je nakon napada.

Nakon izlaska iz mora pomogli su joj vodič i ribari, a prvu pomoć pružila joj je prijateljica dermatologinja. Dalazen je potom prevezena u bolnicu, gdje je zbrinuta i ubrzo puštena na kućnu njegu

