Dječak (13) preživio opasno putovanje u stajnom trapu aviona: Ponio je samo jednu stvar

Dječak iz Afganistana uputio se na opasno putovanje iz Kabula u Delhi, skrivajući se u odjeljku za stajni trap putničkog zrakoplova Kam Aira. Dječak je navodno rekao vlastima da je to učinio iz znatiželje, piše BBC.

Dužnosnici kažu da je dječak, koji je iz grada Kunduza na sjeveru Afganistana, pronađen u ponedjeljak kako luta po pisti međunarodne zračne luke u Delhiju nakon što je zrakoplov sletio. Policija ga je privela i ispitivala nekoliko sati prije nego što je istim letom vraćen u Kabul.

Glasnogovornik Indijskih središnjih industrijskih sigurnosnih snaga (CISF) rekao je da je dječak uspio neotkriveno putovati letom Kam Airlinesa RQ-4401, koji je sletio u Delhi oko 11.10 sati u nedjelju. Dječak je navodno rekao vlastima da se sakrio u stražnjem središnjem odjeljku stajnog trapa spomenutog zrakoplova.

Novine Indian Express izvijestile su da je dječak (13) želio otputovati u Iran, a nije znao da je let na koji je ušao bio za Delhi, a ne za Teheran. Dječak se ušuljao u zračnu luku Kabul, pratio skupinu putnika i sakrio se u stražnji kotač zrakoplova, odnosno unutarnji odjeljak u kojem se nalazi stajni trap. Sa sobom je nosio samo crveni zvučnik, kojeg je osoblje zrakoplovne tvrtke pronašlo nakon što su provedene daljnje sigurnosne provjere.

Nedavno je bilo incidenata slijepih putnika koji su se skrivali na letovima za SAD ili Europu, često bježeći iz svojih matičnih zemalja, ali vrlo malo njih preživi. Stručnjaci kažu da su mnogi slijepi putnici koji prežive takve letove često bez svijesti tijekom spuštanja, što ih dovodi u opasnost od smrti kada se spusti stajni trap.

POGLEDAJTE VIDEO: Prizori bi vas mogli zaboljeti! Splićani izabrali najluđeg skakača Hrvatske: 'Užasno sam ponosan'