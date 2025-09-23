Širi se dramatičan video! Bujica opkolila mamu s bebom, s krova auta spasili je helikopterom
Zbog vodenih bujica neki su ostali zarobljeni u automobilima pa su ih morali spašavati vatrogasci
Jako nevrijeme pogodilo je Lombardiju u Italiji, gdje se rijeka Seveso izlila iz korita, uzrokujući značajne poplave. Kako donosi Corriere della Sera, jedna žena spas je pronašla na krovu svog automobila, a s njom je bila i 10-mjesečna beba.
Ostale su zarobljene na krovu sve dok ih nisu spasili helikopterom. Spasioci su koristili vitlo kojim su spustili prijenosni krevetić te su u njemu podigli bebu na sigurno u helikopter.
Objavili su video dramatičnog spašavanja.
Vatrogasci su evakuirali i nekoliko škola u Milanu.
Kako je objavio Rainews, narančasti alarmi upaljeni su za Lombardiju, Veneto i Lacij, dok je žuto upozorenje izdano za neka područja triju regija, dijelove Furlanije - Julijske krajine, Pijemonta i Toskane, cijele regije Umbrija, Abruzzo i Molise te dijelove Kampanije, Sicilije i Sardinije.
Na društvenim mrežama šire se snimke koje izgledaju prilično dramatično - vodene bujice odnose automobile, naleti goleme količine vode doslovno metu sve pred sobom.
Upozoreno je da će oborine pratiti jaki pljuskovi uz grmljavinu. Lokalno će biti i tuče, uz jake udare vjetra.
Jake kiše na području Grosseta uzrokovale su urbane bujice i poplave. Mnogi su vozači ostali još jučer zarobljeni u automobilima pa su morali intervenirati vatrogasci. U nevremenu je nestala i jedna osoba koja je kasnije pronađena.
Područje od Sgrille do Sgrillozza bilo je potpuno poplavljeno. Brojna stabla pala su po cestama koje su kasnije raščišćavali bagerima.
