Širi se dramatičan video! Bujica opkolila mamu s bebom, s krova auta spasili je helikopterom

Jako nevrijeme pogodilo je Lombardiju u Italiji, gdje se rijeka Seveso izlila iz korita, uzrokujući značajne poplave. Kako donosi Corriere della Sera, jedna žena spas je pronašla na krovu svog automobila, a s njom je bila i 10-mjesečna beba.

Ostale su zarobljene na krovu sve dok ih nisu spasili helikopterom. Spasioci su koristili vitlo kojim su spustili prijenosni krevetić te su u njemu podigli bebu na sigurno u helikopter.

Objavili su video dramatičnog spašavanja.

#Maltempo, equipaggio elicottero #vigilidelfuoco salva mamma e figlia a Meda in Brianza (MB).



Nella clip la spettacolare operazione di salvataggio della piccola pic.twitter.com/bYQM0YaPja — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 22, 2025

Vatrogasci su evakuirali i nekoliko škola u Milanu.

Kako je objavio Rainews, narančasti alarmi upaljeni su za Lombardiju, Veneto i Lacij, dok je žuto upozorenje izdano za neka područja triju regija, dijelove Furlanije - Julijske krajine, Pijemonta i Toskane, cijele regije Umbrija, Abruzzo i Molise te dijelove Kampanije, Sicilije i Sardinije.

Na društvenim mrežama šire se snimke koje izgledaju prilično dramatično - vodene bujice odnose automobile, naleti goleme količine vode doslovno metu sve pred sobom.

Gravi inondazioni ⛈️ in #Lombardia, Italia. I vigili del fuoco hanno realizzato centinaia di interventi di soccorso. pic.twitter.com/E5fqrKCtaf — Meteored Italia (@meteoredit) September 22, 2025

Upozoreno je da će oborine pratiti jaki pljuskovi uz grmljavinu. Lokalno će biti i tuče, uz jake udare vjetra.

Jake kiše na području Grosseta uzrokovale su urbane bujice i poplave. Mnogi su vozači ostali još jučer zarobljeni u automobilima pa su morali intervenirati vatrogasci. U nevremenu je nestala i jedna osoba koja je kasnije pronađena.

Milano Niguarda, Italy now — Video of Seveso River flooding by Edoardo Uberti for "Tornado in Italia pic.twitter.com/t96yb6gM6t — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 22, 2025

Područje od Sgrille do Sgrillozza bilo je potpuno poplavljeno. Brojna stabla pala su po cestama koje su kasnije raščišćavali bagerima.

Watch as floodwaters surge through the streets of Como, northern Italy, sweeping away debris, toppling trees and submerging cars in videos captured by firefighters pic.twitter.com/Cuu2F8b6Ag — Reuters (@Reuters) September 22, 2025

POGLEDAJTE VIDEO Ljeto je gotovo, ali ne za sve! Dalmatinka poručila: 'Nama sad počinje najbolji dio godine'