Djeca u rukama otmičara: Iz školskih klupa odvedeni u nepoznato, traje potraga
Do otmice je došlo u saveznoj državi Niger u središnjoj Nigeriji, a broj otetih učenika još uvijek se provjerava
Naoružana skupina upala je u katoličku školu Svete Marije i otela 52 učenika, izvijestila je u petak lokalna televizijska postaja Arise News.
"Vlada savezne države Niger s dubokom tugom primila je uznemirujuću vijest o otmici učenika iz škole Sv. Marije", navodi se u izjavi, dodajući da sigurnosne agencije tragaju za učenicima.
Još jedna u nizu napada
Nigerija svjedoči nizu napada naoružanih napadača, uključujući otmicu 25 učenica iz katoličkog internata u državi Kebbi u ponedjeljak.
Napadi upućuju na sve veću nesigurnost u toj zapadnoafričkoj zemlji, a zbog najnovijeg napada na katoličku školu predsjednik Bola Tinubu je bio primoran odgoditi inozemna putovanja.
Američki predsjednik Donald Trump je krajem listopada rekao da se "kršćani u Nigeriji suočavaju s egzistencijalnom prijetnjom" te nagovijestio moguće raspoređivanje trupa ili zračne udare.
Sigurnosne prijetnje i rizici
Kako prenosi Deutsche Welle, senator Ted Cruz je na X-u napisao da nigerijski dužnosnici ignoriraju i omogućuju "masovna ubojstva kršćana od strane islamističkih džihadista".
Predsjednik Tinubu odbacuje te tvrdnje, rekavši da "karakterizacija Nigerije kao vjerski netolerantne zemlje ne odražava našu nacionalnu stvarnost".
Prema Uredu UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova, u posljednjih 15 godina civili u Nigeriji se suočavaju s višestrukim sigurnosnim prijetnjama i rizicima od zvjerstava zbog napada, otmica i iznuda od strane raznih oružanih skupina, posebice radikalnih islamističkih skupina poput Boko Harama i Islamske države.
