Dijete palo sa žičare na Jahorini: Snimili ga kako visi, a onda su uslijedili krici užasa

Posjetitelji i skijaši svjedočili su neočekivanoj drami na popularnom BIH skijalištu Jahorini gdje je dijete palo iz košare žičare u srijedu, potvrdila je tamošnja Gorska služba.

Snimka trenutka kada dijete pada sa žičare pojavila se na društvenim mrežama. Sve je trajalo nekoliko trenutaka.

Za Klix.ba je potvrđeno da je dijete zadobilo ozljede noge te da je prevezeno u bolnicu gdje će biti zadržan na liječenju.

Prisutni su bili vidno u panici dok su neki pokušavali da uhvate dijete. Na snimci se vidi da su se mnogi okupili ispod žičare, dok dijete visi i u sljedećem trenutku pada na snijeg.

U pozadini se čuju šokirani glasovi koji je pitaju zašto ga nitko nije uhvatio.

Nije poznato koliko je dijete staro ni kako je došlo do incidenta.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati okupirali Kronplatz - Franjo oduševio reakcijom