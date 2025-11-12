Dijamant Mellon Blue prodan za 25 milijuna dolara: 'Postao je više od iznimnog kamena'
Besprijekorno izrađen dijamant u obliku kruške nazvan je "Mellon Blue" po bivšoj vlasnici Rachel "Bunny" Mellon
Dijamant živopisne plave boje, težak 9,51 karata, koji je prethodno pripadao Rachel "Bunny" Mellon, aristokratkinji, filantropkinji, kolekcionarki umjetnina i bliskoj prijateljici Jacqueline Kennedy, prodan je u Ženevi za 25,6 milijuna dolara, objavila je aukcijska kuća Christie's.
Ženevska podružnica Christie'sa dragulj je na dražbi ponudila u sklopu prodaje organizirane pod nazivom 'Veličanstveni dragulji' u Hotelu des Bergues, koja se nastavlja i danas.
Besprijekorno izrađen dijamant u obliku kruške nazvan je "Mellon Blue" po bivšoj vlasnici. Mellon je bila i strastvena, samouka hortikulturistica, koja je potjecala iz bogate obitelji i udala se za člana bankarske obitelji Mellon. Jedna od njezinih ostavština bila je preuređenje Ružičnjaka Bijele kuće u doba Kennedyjeve administracije, koji je američki predsjednik Donald Trump ove godine ponovno renovirao.
Najskuplji plavi dijamant prodan za 57 mil. dolara
Dijamant je posljednji put javno viđen 2014. godine, kada je prodan na aukciji u New Yorku nakon njezine smrti u dobi od 103 godine, za više od 32 milijuna dolara. Tada je to bila najviša dotad izdvojena svota za jedan dijamant u boji, rekli su iz Christie'sa, dodajući da je svjetski rekord za plavi dijamant odnio "Oppenheimer Blue", prodan u Ženevi 2016. za više od 57 milijuna dolara.
Rahul Kadakia, koji je vodio prodaju, rekao je da je cijena dokaz "elitnog interesa među kolekcionarima za izvanrednim i slavnim draguljima".
"Mellon Blue je izniman kamen", rekao je Max Fawcett, voditelj odjela za nakit u ženevskom Christie'su, dodavši da je postao i više od toga - simbol načina života prošlih vremena.
Prodaje se broš Napoleona Bonapartea
"No geopolitičke napetosti... i oslabljena kineska ekonomija rezultirali su time da su naši brojni uobičajeni kupci bili vrlo suzdržani i oprezni", rekao je. "Hoće li se ovakva suzdržanost nastaviti i u ostatku ženevske aukcijske sezone, ostaje nam da vidimo."
Sotheby's u srijedu u Ženevi održava svoju godišnju aukciju kraljevskih i plemićkih dragulja. Među ponuđenim će predmetima biti i broš u vlasništvu Napoleona Bonapartea, izgubljen nakon što je francuski car pobjegao s bojnog polja kod Waterlooa 1815. godine.
Dijamant je sastavljen od gotovo stotinu manjih dijamanata, a njegova je vrijednost procijenjena na 150.000 do 250.000 dolara.
