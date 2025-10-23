Napoleonovi krunski dragulji prodaju se na internetu! Po cijeni se ne bi reklo da nisu pravi

Ukradeni Napoleonovi krunski dragulji pojavili su se u prodaju na internetskim stranicama Vintedu i eBayu samo nekoliko dana nakon drske pljačke u pariški Louvre.

Četiri lopova u radnoj opremi opljačkala su u najveći svjetski muzej, Louvre, pred zbunjenim posjetiteljima i pobjegli s blagom koje je nekoć pripadalo Napoleonu, piše Metro.co.uk.

Krunski dragulji, uključujući tijaru i broš koje je nosila carica Eugenie, te ogrlicu sa smaragdom i odgovarajuće naušnice, procijenjeni su na oko 88 milijuna eura iako je njihova vrijednost kao kulturno dobro - neprocijenjiva.

Foto: Threads/rrrudya/screenshot

Nisu bili osigurani

Francuska vlada potvrdila je da predmeti nisu bili pokriveni privatnim osiguranjem, što znači da im neće biti nadoknađeni nikakvi gubici. Detektiv za umjetnost Arthur Brand rekao je da zbog toga koliko su dragulji poznati, lopovi ih ne mogu jednostavno prodati.

"Jedino što mogu učiniti jest rastopiti srebro i zlato, izvaditi dijamante, pokušati ih izrezati. Tako će vjerojatno zauvijek nestati", objasnio je. Policiji opasno curi vrijeme jer što više vremena prođe, manje su šanse za pronalazak.

No, prema online oglasima na eBayu i Vintedu, predmeti koji se predstavljaju kao dragulji su na prodaju, s cijenama od nekoliko tisuća do 100.000 funti kao početnom ponudom.

Vintedova politika navodi da možete prodavati samo autentične predmete - svi krivotvoreni predmeti su strogo zabranjeni - kako bi platforma bila pouzdana i sigurna za sve članove.

Prodaje se, kao novo

Jedan oglas na Vintedu, kaže:

"Prodajem ovaj set kao nov, dobio/la sam ga od prijatelja", stoji u jednom oglasu.

"Ponudite da ga pošaljem što je brže moguće jer ga više ne koristim", piše.

"Plus besplatni smaragd koji je spao s krune", stoji na oglasima

Ukradeno je ukupno osam predmeta:

Tijara iz odgovarajućeg seta kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense,

Ogrlica iz safirnog seta kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense,

Naušnica iz para safirnog seta kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense,

Smaragdna ogrlica iz seta Marie-Louise,

Par smaragdnih naušnica iz seta Marie-Louise,

Broš s relikvijarom,

Tijara carice Eugénie,

Veliki korsag s mašnom carice Eugénie (broš).

Početna cijena 100 tisuća funti

I na eBayu su se pojavili i oglasi za tajanstveni nakit. S početnom ponudom od 100.000 funti, "Louvre Jewels France" su u dobrom stanju, rabljeni i bit će poslani putem Yodela.

Do srijede navečer nitko ih nije dovoljno želio da bi počeo s licitiranjem.

Hashtag #LouvreOnVinted brzo je postao popularan, a svi su se pridružili šalama, pitajući gdje im je nagrada za pronalazak ukradene robe. U četvrtak su oglasi uklonjeni s Vinteda.

