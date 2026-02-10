Novi detalji filmske pljačke: Imali lažne rotirke, koristili eksploziv, a onda je krenula panika

Prizori kao iz akcijskog filma odvijali su se u ponedjeljak na talijanskoj državnoj autocesti 613, koja povezuje Lecce i Brindisi u blizini mjesta Tuturano, gdje su kriminalci pokušali opljačkati kombi tvrtke BTV Battistoli.

Talijanski mediji navode da je u pljački sudjelovalo najmanje šestero naoružanih muškaraca odjevenih u crno-bijele kombinezone i balaklave. U pljačku su krenuli u automobilima koji su imali lažne rotirke i tako simulirali intervenciju.

Koristili su eksploziv i oružje, navodno kalašnjikov.

Napadači su parkirali vozilo preko puta ceste i zapalili ga, što je prisililo oklopno vozilo da se zaustavi. Zatim je uslijedila denotacija, što je izazvalo paniku među drugim vozačima na autocesti i ugrozilo živote policajaca koji su intervenirali.

ITALY: An armed gang carried out a daylight assault on an armored cash in transit van in southern Italy this morning. The attack targeted a BTV armored vehicle on the SS 613 highway between Lecce and Brindisi, near the Tuturano exit in the Puglia region.



According to Italian… pic.twitter.com/Bqu03Dy4rx — Open Source Intel (@Osint613) February 9, 2026

Hollywood-Style Heist in Italy Shocks Nation



In a dramatic incident, thieves attacked a cash-carrying vehicle on a main road in Italy and escaped with millions of euros. The movie-like robbery has triggered widespread concern and a major police hunt.#ItalyHeist #Robbery pic.twitter.com/9v8JcTCR38 — YourDailyNews (@yourdailynews9) February 10, 2026

Dramatična potjera

Međutim, napad nije urodio plodom jer se aktivirao protuprovalni sustav oklopnog vozila, piše Rai.

Napadači su ispalili nekoliko hitaca na patrolno vozilo karabinjera, oštetivši karoseriju i vjetrobransko staklo.

"Kolega i ja smo krenuli u potragu za njima, a oni su pucali na naše vozilo. Uspjeli smo izbjeći prvi hitac, ali drugi je pogodio vjetrobransko staklo. Nastavili smo unatoč dvama pucnjima dok nismo ušli u centar grama gdje smo se zaustavili jer smo naišli na okupljanje školaraca", posvjedočio je narednik Luca Petruzzo, jedan od karabinjera koji su sudjelovali u potjeri dvojice članova bande.

Zamjenik brigadira Giuseppe Conte krenuo je u potjeru za kriminalcima, iako nije bio na dužnosti. U pravo (ili krivo) vrijeme našao se na cesti i svjedočio dramatičnim trenucima.

"Automobil se približio s leđa. Pokušao sam ga blokirati, misleći da je to samo neki sudionik u prometu koji se želio približiti. No, ponovno su uspjeli pobjeći i odatle sam ih počeo slijediti 15-ak kilometara. Tijekom potjere bio sam u stalnom kontaktu s postajom, pružajući im sve informacije. Dva puta me udario drugi automobil, vjerujem da je to bilo vozilo koje je pomagalo kriminalcima", ispričao je za talijanske medije.

Traže ostatak bande

Napadači su pokušali pobjeći automobilom studentice koja se na autocesti zatekla putujući u Lecce na ispit. Karabinjeri su uhitili dvojicu osumnjičenih članova bande, a pritom je ozlijeđen jedan policajac i prevezen u bolnicu.

Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi na društvenoj mreži X zahvalio je karabinjerima koji su sudjelovali u akciji "ne oklijevajući riskirati vlastitu sigurnost reagirajući na pljačku izvršenu žestokim i nasilnim metodama".

Autocesta je satima bila zatvorena za promet.

Policija nastavlja istragu i traga za ostalim članovima bande.

POGLEDAJTE VIDEO: Ana Soldo otkrila trebaju li ljekarnama zaštitari: 'Bitnija je edukacija ljudi'