Detalji horora s četvero poginulih: Zna se koga je prevozio kombi smrti. Zabili se u valjak...

Kombi iz teške prometne nesreće u Srbiji prevozio je zaposlene, uglavnom žene, u obližnjoj hladnjači na autocesti Irig-Ruma, neslužbeno navode srbijanski mediji.

U direktnom sudaru kombija i valjka poginule su četiri osobe. Jedan je ozlijeđeni prevezen u bolnicu u Srijemskoj Mitrovici, a još dvoje u Sveučilišni klinički centar Vojvodine (UKCV) s teškim ozljedama.

Sada su stabilno te su smješteni u Klinici za anesteziju, intenzivnu njegu i terapiju boli UKCV-a.

Vršitelj dužnosti ravnateljica bolnice Vojislav Mirnić potvrdio je da je na jedinici intenzivnog liječenja primljen muškarac (1964. godišnje) ozlijeđen u nesreći. "Ima višestruke ozljede prsnog koša, abdomena, rebara i karlice", objasnio je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zabili se u parkirani radni valjak...

Nesreća se dogodila malo iza 6 sati na cesti između Iriga i Rume kada je, prema trenutačnim informacijama, kombi registriran u Bačkoj Palanci udario u radni valjak koji se u tom trenutku nalazio parkiran pored ceste u zoni izvođenja radova. RTS navodi da se nesreća dogodila u blizini tvornice za proizvodnju paleta.

Kombijem je upravljao D.T. (1956.), a valjkom N.V. (1976.), priopćilo je srbijansko Ministarstvo unutarnjih poslova.

Na mjesto nesreće odmah su stigli Hitna pomoć, policija i vatrogasci, a zbog očevida dionica je privremeno zatvorena za promet. Službeni uzrok nesreće i više okolnosti koje su dovele do tragedije bit će poznate nakon dovršetka istrage.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je mjesto na kojem su život izgubila dvojica radnika u Bjelovaru