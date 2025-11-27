FREEMAIL
TROJE U BOLNICI /

Detalji horora s četvero poginulih: Zna se koga je prevozio kombi smrti. Zabili se u valjak...

Detalji horora s četvero poginulih: Zna se koga je prevozio kombi smrti. Zabili se u valjak...
Foto: 192_rs/instagram

Kombijem je upravljao D.T. (1956.), a valjkom N.V. (1976.), priopćilo je srbijansko Ministarstvo unutarnjih poslova

27.11.2025.
12:40
Dunja Stanković
192_rs/instagram
Kombi iz teške prometne nesreće u Srbiji prevozio je zaposlene, uglavnom žene, u obližnjoj hladnjači na autocesti Irig-Ruma, neslužbeno navode srbijanski mediji

U direktnom sudaru kombija i valjka poginule su četiri osobe. Jedan je ozlijeđeni prevezen u bolnicu u Srijemskoj Mitrovici, a još dvoje u Sveučilišni klinički centar Vojvodine (UKCV) s teškim ozljedama. 

Sada su stabilno te su smješteni u Klinici za anesteziju, intenzivnu njegu i terapiju boli UKCV-a. 

Vršitelj dužnosti ravnateljica bolnice Vojislav Mirnić potvrdio je da je na jedinici intenzivnog liječenja primljen muškarac (1964. godišnje) ozlijeđen u nesreći. "Ima višestruke ozljede prsnog koša, abdomena, rebara i karlice", objasnio je. 

Zabili se u parkirani radni valjak...

Nesreća se dogodila malo iza 6 sati na cesti između Iriga i Rume kada je, prema trenutačnim informacijama, kombi registriran u Bačkoj Palanci udario u radni valjak koji se u tom trenutku nalazio parkiran pored ceste u zoni izvođenja radova. RTS navodi da se nesreća dogodila u blizini tvornice za proizvodnju paleta. 

Kombijem je upravljao D.T. (1956.), a valjkom N.V. (1976.), priopćilo je srbijansko Ministarstvo unutarnjih poslova. 

Na mjesto nesreće odmah su stigli Hitna pomoć, policija i vatrogasci, a zbog očevida dionica je privremeno zatvorena za promet.  Službeni uzrok nesreće i više okolnosti koje su dovele do tragedije bit će poznate nakon dovršetka istrage. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je mjesto na kojem su život izgubila dvojica radnika u Bjelovaru

