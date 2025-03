Avdagić detektirao najveći problem: 'Zbog ovoga svi ujutro postavljamo isto pitanje'

Europski čelnici u četvrtak su se na izvanrednom samitu u Bruxellesu složili o velikom povećanju potrošnje na obranu.

Odluka dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump ranije ovog tjedna zaustavio vojnu pomoć i razmjenu obavještajnih podataka Ukrajini. Isto tako, francuski predsjednik Emmanuel Macron nazvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina "imperijalistom koji želi iznova napisati povijest" i upozorio da je "Rusija jedina imperijalna sila koju vidi u Europi", piše The Guardian.

Odluku o povećanju naoružanja za Danas.hr prokomentirao je vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić, koji odmah poručuje: "Bolje ikad nego nikad. Ne smatram da je vrijeme panike, nego da je vrijeme donošenja odluka. Znalo se da ovako nešto Europa mora napraviti i bilo je pitanje vremena kada će to sjesti našim sugrađanima, ali i općenito političarima."

'Kriza povjerenja'

Avdagić potom naglašava da se već godinama zna da SAD mijenja svoju politiku.

"Od administracije bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame znamo da SAD cilja prema zaokretu na azijsko-pacifičku regiju, još od njegovog govora iz 2011. Tada je isto vladala svojevrsna panika među europskim čelnicima, koji su se pitali znači li to da Amerika odlazi. Neke stvari znamo praktički desetljeće i više, znamo da nema smisla ni logike da 80 godina od Drugog svjetskog rata američke snage i dalje predstavljaju temelje obrane Europe. To je samo po sebi nelogično i besmisleno", govori Avdagić.

"Svi smo napeti, malo ima i panike. Rat je zasad u Ukrajini, a Europa želi i mora pokazati da je jedinstvena i da pogotovo male, rubne države, ne mogu biti lovina ni za koga. Moramo vratiti povjerenje u ovoj 'krizi povjerenja', kako je ja zovem. To je praktički i najveći problem, jer se izgubilo povjerenje među državama i onda se to spušta do svakog pojedinca, koji se budi ujutro i pita se živimo li sigurnije u svijetu. I zato sada dolaze sva ova ulaganja i promjena diskursa", nastavlja analitičar.

Foto: Profimedia Samitu je prisustvovao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski

Europa će morati sjesti za pregovarački stol

Avdagića smo pitali kako gleda na ideju koju podržava i hrvatski premijer Andrej Plenković, a zagovara tezu da bi Unija trebala postaviti posebnu osobu kao protutežu Trumpovom izaslaniku za Ukrajinu Keithu Kelloggu i tako osigurati mjesto za pregovaračkim stolom o Ukrajini.

"Ako ni zbog čega drugoga, Europa će u svakom slučaju morati sjesti za stol zbog sankcija prema Rusiji. Europu se neće izostaviti, ali ključne dvije strane su Ukrajina i Rusija, a Amerikanci su ti od kojih svi nešto traže. Europa traži da poruče da su 'tu', Ukrajinci traže da nastave pružati pomoć i da im daju sigurnosna jamstva. I tko onda treba biti glavni posrednik? Pa nitko drugi nego SAD", kaže Avdagić.

Foto: X/davdagic Geopolitički analitičar Denis Avdagić

Merkel kao pregovaračica?

Reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić uživo je pratila samit u Bruxellesu te je istaknula da se u kontekstu pregovarača vrti i ime bivše njemačke kancelarke Angele Merkel. Avdagić misli da bi ona bila prihvatljiva Putinu.

"Smatram da Europu mogu predstavljati čelnici koji su na funkciji, ali izabran može biti i netko drugi. Ako tražite nekoga tko će biti prihvatljiv Putinu, onda je to sigurno Angela Merkel. Ipak, nisam siguran da je to najbolji izbor pregovarača ili predstavnika Europske unije."

Foto: Profimedia Plenković je u studenom 2019. ugostio Merkel u Zagrebu

"To će na kraju krajeva biti odluka europskih čelnika. Kad gledate način komunikacije francuskog predsjednika Macrona vidite da se izborio za trenutačnu poziciju 'prvog u Europi. U njega svi imaju povjerenje, znači da bi mogao biti tamo", ističe Avdagić.

