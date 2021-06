Delta varijanta koronavirusa, poznata i kao B.1.617.2, prvi je put otkrivena u Indiji, ali se otad pojavila u više od 70 zemalja, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO). Ova varijanta ne samo da se širi lakše od ranijih varijanti, već navodno može uzrokovati i ozbiljniju bolest, što posebno zabrinjava necijepljene osobe i one koji imaju slabiji imunološki odgovor na virus.

Ova inačica koronavirusa zahvatila je Veliku Britaniju, a postala je dominantna u Portugalu te u pojedinim dijelovima Španjolske, Francuske i Njemačke.

Ukupan broj slučajeva je mali

Sve je veći udio delta varijante među novim zabilježenim slučajevima zaraze. Tako je taj udio u Britaniji porastao na 98 posto, u Portugalu na 96 posto, Rusiji čak 99 posto, dok je, u Italiji 26, Belgiji 16, Njemačkoj 15, Francuskoj 6,9 i Švicarskoj 5,1 posto. No, iako ti postotci zvuče kao vrlo značajni, u svim tim zemljama ukupni broj novih slučajeva vrlo je mali, piše Financial Times.

"U procesu smo rušenja virusa i rušenja pandemije, a ni na koji način ne smijemo dopustiti da varijanta Delta prevlada", rekao je u utorak francuski ministar zdravstva Olivier Véran novinarima u pariškom centru za cijepljenje.

Pojačavanje restrikcija

S obzirom na to da pojedini znanstvenici tvrde da je nakon infekcije delta varijantom rizik hospitalizacije 2,2 puta viši u odnosu na zarazu alfa sojem, pojedine države produžuju ili pojačavaju restrikcije.

Portugal je zabranio neesencijalna putovanja u lisabonskom području, dok se Britanija odlučila za jednomjesečno odgodu popuštanja epidemioloških mjera. Pri tome se Britanija, s obzirom na to da ima vrlo visoki broj cijepljenih, gleda kao na ogledni primjer u nizu zemalja.

Neki znanstvenici se pribojavaju da se varijanta Delta možda već proširila, ali je ostala neotkrivena s obzirom na to da je u kontinentalnoj Europi dovršeno manje genomskog sekvenciranja potrebnog za identificiranje varijanti. Dok je Velika Britanija sekvencirala više od 500 000 genoma Sars-Cov-2, Njemačka, Francuska i Španjolska sekvencirale su oko 130 000, 47 000, odnosno 34 000.

Danska zabilježila velik udio slučajeva

"Skupo je i oduzima puno vremena", rekao je Antoine Flahault, direktor Instituta za globalno zdravlje na Sveučilištu u Ženevi.

Danska je, međutim, zabilježila velik udio slučajeva i još uvijek je identificirala samo mali broj Delta infekcija, iako je varijanta stigla u zemlju otprilike u isto vrijeme kada i u Velikoj Britaniji.

Liječnici u Kini otkrili su da ljudi imaju drugačije i teže simptome nego što je ranije to bio slučaj u pandemiji, izvještava The New York Times.

Simptomi delta koronavirusa

Groznice su česte. Razina virusa u tijelu raste više nego što je prethodno viđeno tijekom pandemije. I sve više ljudi postaje teško bolesno u roku od 3 ili 4 dana.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje delta varijanta čini 91 posto novih slučajeva, jedno je istraživanje pokazalo da su najčešće prijavljeni simptomi glavobolja, grlobolja i curenje iz nosa.

Za mlađe ljude simptomi mogu biti poput prehlade. No, i dalje mogu proširiti virus na druge kojima prijeti ozbiljna bolest, uključujući one koji još nisu potpuno cijepljeni. Čak i ljudi s asimptomatskom infekcijom virus mogu prenijeti na druge.