Čelnici NATO-a složili su se na samitu u Vilniusu da je budućnost Ukrajine u savezu, no nisu Kijevu uručili pozivnicu ili vremenski okvir za pristupanje koji ta zemlja traži. U isto vrijeme, NATO je odustao od zahtjeva da Ukrajina ispuni takozvani Akcijski plan za članstvo (MAP), učinkovito uklanjajući prepreku na putu Kijeva u savez.

Nisu preccizirani uvjeti Kijevu

"Budućnost Ukrajine je u NATO-u", navodi se u deklaraciji koju su čelnici dogovorili u utorak , dodajući da je euroatlantska integracija Kijeva otišla dalje od potrebe za Akcijskim planom za članstvo.

"Bit ćemo u poziciji uputiti poziv Ukrajini da se pridruži savezu kada se saveznici slože i ispune uvjeti", stoji u deklaraciji.

Iako čelnici nisu precizirali uvjete koje Ukrajina treba ispuniti, rekli su da će savez pomoći Kijevu da postigne napredak u vojnoj interoperabilnosti kao iu dodatnim reformama demokratskog i sigurnosnog sektora.

Milanović: 'To neće zadovoljiti Ukrajince'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u utorak u Vilniusu da je Ukrajini obećano članstvo u NATO-u "uz pedeset tisuća uvjeta", što sigurno neće zadovoljiti Ukrajinu čiji je predsjednik Volodimir Zelenskij već izrazio nezadovoljstvo time.

"To je jedno obećanje uz pedeset tisuća uvjeta što sigurno neće zadovoljiti Ukrajince, no to je takva odluka, mi tu ne možemo ništa promijeniti", rekao je Milanović novinarima nakon prvog sastanka šefova država i vlada u Vilniusu.

Kazao je da se na samitu u "donose velike odluke" i "nadam se da smo svjesni posljedica koje nose".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je ranije da bi bilo apsurdno da se Ukrajini ne ponudi vremenski okvir za članstvo u NATO-u na samitu u Litvi. Milanović je, pak, govorio o kontradikcijama prema nekim zemljama u pristupnim procesima u NATO i EU.

'U NATO-u sjede neki koji ne ispunjavaju uvjete'

"Pozivamo Ukrajinu u članstvo u NATO-u, a među nama ima još onih koji ne žele priznati postojanje Kosova", kazao je predsjednik.

Radi se o Španjolskoj, Grčkoj, Slovačkoj i Rumunjskoj.

"S druge strane, s nama u NATO-u ravnopravno sjede čelnici Albanije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore koji su već godinama dobro došli u najdemokratskiji i najdelikatniji vojni savez na svijetu, a da ih se u pregovorima za EU drži negdje tamo... nigdje".

"Ako postoje neke vrijednosti koje ne ispunjavaju, što onda rade s nama u NATO-u?" upitao je predsjednik..

'Hrvatska snažno podupire članstvo Ukrajine u NATO-u'

Hrvatska snažno podupire članstvo Ukrajine u NATO-u, rekao je u Vilniusu hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman, što je tema o kojoj se u utorak raspravlja na samitu saveza koji bi trebao poslati "snažnu poruku" o kandidaturi Ukrajine.

"Izražavamo snažnu predanost hrvatske vlade kada je u pitanju članstvo Ukrajine u NATO-u i u EU-u", rekao je ministar Grlić Radman uoči sastanka šefova diplomacija NATO-a koji se održava uz samit šefova država i vlada.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je ranije u utorak da će Ukrajina dobiti "pozitivnu i snažnu poruku" o svom putu prema članstvu u NATO-u u utorak.

Radman: Tri ključne stvari u poruci Ukrajini

Radman je kazao da su ključne tri stvari kada se radi o poruci Ukrajini: vojna pomoć i podizanje interoperabilnosti ukrajinske vojske i NATO-a, uspostava Vijeća NATO-Ukrajina čiji se prvi sastanak održava u srijedu i ublažavanje formalnih uvjeta za pridruživanje. Rekao je da će na ministarskom sastanku naglasiti i da Hrvatska snažno podupire euroatlantski put BiH, a na pitanje kolika je opasnost negativnih ruskih utjecaja u toj zemlji, rekao je da je ona "evidentna".

"NATO savez nastoji prvi puta od hladnog rata revidirati strateške i regionalne planove" za odvraćanje i obranu od Rusije, kazao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je spremno za NATO-ov summit