Američki predsjednik Joe Biden sastao se s ostalim vođama NATO-a kako bi prisustvovao otvorenju prvog dana NATO samita nakon što je Turska pristala na priključenje Švedske kao punopravne članice Saveza, piše CNN.

Čanovi NATO-a okupljaju se u litvanskoj prijestolnici Vilniusu, a ovaj dvodnevni samit vrlo je važan za moderniju političku povijest jer se događa tek mjesec dana nakon spore ukrajinske protuofenzive, ali i tjednima nakon što je neuspjela pobuna u Rusiji postala velika prijetnja vodstvu predsjednika Vladimira Putina.

Mnogi stručnjaci upozoravali su kako bi moglo doći do pucanja NATO-a zbog turskog protivljenja da se Švedska pridruži u Savez, no turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan ipak je, u ponedjeljak navečer, dao zeleno svjetlo. nakon što je to odbijao čak godinu dana. Ipak, Šveđani se neće odmah pridružiti Savezu. Prvo je potrebna parlamentarna procedura u Turskoj da se formalno odobri njihovo članstvo, a Mađarska također mora odustati od svojih primjedbi.

Bit će govora i o kazetnoj municiji

Osim o priključenju Švedske, na samitu će američki predsjednik govoriti i o kontroverznoj odluci da u Ukrajinu pošalje kazetnu municiju koju je zabranilo više od sto zemalja, Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Rishi Sunak kazao je da je Ujedinjeno Kraljevstvo "potpisnik konvencije koja zabranjuje proizvodnju ili korištenje kazetnog streljiva i obeshrabruje njihovu upotrebu".

“Ne mislim da ćete vidjeti podjele ili nejedinstvo… kao rezultat ove odluke. Iako su mnogi saveznici potpisnici (Konvencije iz Osla) u poziciji u kojoj sami ne mogu reći: 'Mi smo za kazetnu municiju.' Ali nismo čuli ništa od ljudi koji su rekli da to baca sumnju na našu predanost, ovo baca sumnju na koaliciju jedinstvo, ili to baca sumnju na naše uvjerenje da Sjedinjene Države igraju vitalnu i pozitivnu ulogu kao vođa ove koalicije u Ukrajini,” dodao je.

Raspravljat će se i o ukrajinskom pridruženju NATO-u, što je izazvalo brojne podjele, i mogućnosti dodatne sigurnosne pomoći. Iako je sudjelovanje Volodymyra Zelenskoga na samitu u početku bilo upitno, ipak će doći jer će jedna od točaka dnevnog reda biti i ruski rat u Ukrajini. On će, također, u srijedu održati i sastanak s Bidenom.

Kijev može zaobići formalan proces u prijavi za NATO

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da je Savez pristao dopustiti Kijevu da zaobiđe detaljan formalni proces u svojoj prijavi za pridruživanje NATO-u. Kuleba je u tvitu u ponedjeljak rekao da su razgovorIma, "saveznici u NATO-u postigli konsenzus o uklanjanju MAP-a (Akcijskog plana za članstvo) s puta Ukrajine u članstvo".

Američki predsjednik Biden prošlog je tjedna rekao da Ukrajina još uvijek nije spremna za ulazak u NATO. Ruski rat u Ukrajini, dodao je, mora završiti prije nego što Savez može razmotriti dodavanje Kijeva u Savez

Američki predsjednik prvo će sudjelovati u službenoj ceremoniji dolaska i sastanku s domaćinom samita, predsjednikom Litve Gitanasom Nausėdom. Kasnije će sudjelovati u službenom pozdravu s Nausėdom i glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Čelnici NATO-a sudjelovat će i u zajedničkoj fotografiji prije nego što započne prvi sastanak. U utorak će Biden održati i sastanak s Erdoğanom kako bi razgovarati o naporima za "(poboljšanje) obrane i odvraćanja u euroatlantskom području", prema Bidenovoj izjavi.