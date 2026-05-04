Cure informacije o Trumpovoj akciji 'izbavljenja' brodova

U okviru nove inicijative u Hormuškom tjesnacu koju je u nedjelju najavio američki predsjednik Donald Trump brodovi američke mornarice neće nužno pružati pratnju trgovačkim brodovima, objavio je na X-u Axiosov novinar Barak Ravid, nakon što je američka vojska potvrdila sudjelovanje u operaciji.

Brodovi američke mornarice bit će "u blizini" za slučaj da moraju spriječiti napad iranske vojske na trgovačke brodove koji se kreću zaljevom, objavio je Ravid.

Akcija 'izbavljanja'

Američki predsjednik najavio je u nedjelju da će SAD u ponedjeljak ujutro započeti akciju "izbavljanja" brodova neutralnih država koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu, ne navodeći pojedinosti o operaciji niti hoće li u njoj sudjelovati američka mornarica.

Akciju je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social opisao kao "humanitarnu gestu" čija je jedina svrha pomoći neutralnim zemljama koje ne sudjeluju u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

"Radi dobrobiti Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Američkih Država rekli smo tim zemljama da ćemo njihove brodove sigurno izvesti iz tog ograničenog plovnog puta kako bi mogli slobodno i vješto nastaviti sa svojim poslom", napisao je Trump u objavi.

Stotine brodova i tisuće pomoraca u tjesnacu

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20 tisuća pomoraca nalaze se u tjesnacu i ne mogu iz njega izaći od početka sukoba, navodi Reuters.

Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) naknadno je priopćilo da će u akciji sudjelovati 15 tisuća pripadnika američkog vojnog osoblja, uz preko 100 kopnenih i pomorskih letjelica te vojnih brodova i dronova. Cilj je akcije "obnoviti slobodu plovidbe za trgovački pomorski promet" kroz tjesnac, stoji u priopćenju CENTCOM-a.

"Naša potpora ovoj obrambenoj misiji ključna je za regionalnu sigurnost i svjetsko gospodarstvo, uz pomorsku blokadu koju istovremeno održavamo", rekao je u priopćenju zapovjednik CENTCOM-a admiral Brad Cooper.

Sigurnosne prijetnje na visokoj razini

Razina sigurnosnih prijetnji u Hormuškom tjesnacu i dalje je na visokoj razini uslijed regionalnih vojnih operacija, objavila je u ponedjeljak Britanska služba za pomorske trgovačke operacije (UKMTO).

Pomorci mogu očekivati pojačanu prisutnost mornarice, pozive putem kanala VFH i gužve oko sidrišta, priopćili su iz UKMTO-a.

Britanska agencija pomorcima je savjetovala koordinaciju s omanskim vlastima putem kanala VFH 16 zbog očekivane gustoće prometa.

Pozvali su pomorce i da razmotre plovidbu rutom kroz omanske teritorijalne vode južno od programa razdvajanja prometa, gdje je SAD uspostavio područje povećane sigurnosti kako bi pružio podršku tranzitu kroz tjesnac, izvijestio je Reuters.

