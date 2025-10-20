'ČULI SMO HICE...' /

Cure detalji mučnog ubojstva: Vozač kombija nasred ulice likvidirao odgojiteljicu

Cure detalji mučnog ubojstva: Vozač kombija nasred ulice likvidirao odgojiteljicu
Foto: Valet Leban/f.a.bobo/f.a. Bobo

Navodno su se ubojica i žrtva poznavali te su bili prijatelji, trenutke užasa gledao je jedan susjed

20.10.2025.
14:43
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Valet Leban/f.a.bobo/f.a. Bobo
Policija je u u ponedjeljak ujutro zatvorila Kolodvorsku cestu u Pivki u Sloveniji gdje je muškarac ispred jedne trgovine prvo ubio ženu, a onda presudio sebi. 

Riječ je o muškarcu koji je živio u obližnjoj zgradi, a ubijena je učiteljica iz susjedne zgrade.

Hladnokrvnom ubojstvu svjedočio je ubojičin susjed, po struci zaštitar, koji je tragediju promatrao sa svog balkona. Kako nam je objasnio, vidio ih je zajedno ispred stambene zgrade. Kako piše slovenski Dnevnik, nije primijetio svađu, ali je primijetio da je susjeda žrtvi dala cigaretu i utrčala u stambenu zgradu.

Cure detalji mučnog ubojstva: Vozač kombija nasred ulice likvidirao odgojiteljicu
Foto: Valet Leban/f.a.bobo/f.a. Bobo

Ona je nastavila pločnikom, a on je ubrzo nakon toga istrčao iz stambene zgrade. Dozvao ju je, okrenula se, a nedugo nakon toga ju je iz neposredne blizine tri puta upucao. Zatim je presudio sebi. 

Susjed, koji je sve gledao s balkona, istrčao je pomoći žrtvama, ali im nije bilo spasa. 

Cure detalji mučnog ubojstva: Vozač kombija nasred ulice likvidirao odgojiteljicu
Foto: Valet Leban/f.a.bobo/f.a. Bobo

Pucnjeve su čule i prodavačice obližnje trgovine, čule su četiri hica. Jedna je istrčala i prepoznala žrtve. "Odmah sam je prepoznala, živi u susjednom bloku", rekla je druga prodavačica koja je u tom trenutku usmjeravala djecu koja su pokraj tijela išla u školu.

Prema riječima mještana, ubojica i njegova žrtva bili su prijatelji, on je bio vozač kombija, a ona odgojiteljica u lokalnom vrtiću. Žrtva je bila udana, suprug joj je bio vojnik i na misiji u Njemačkoj, a imala je i odraslog sina.

