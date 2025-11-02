Topovski udari i pirotehnika leti naokolo, na ulicama skandiraju: 'Vučiću, pe***u!'

U znak podrške Dijani Hrki, majci nastradalog Stefana Hrke u Novom Sadu, veliki broj ljudi okupio se ispred Narodne skupštine.

Ona je, podsjetimo, danas u 11:52 sati započela štrajk glađu ispred Ćacilenda.

Istodobno se i veliki broj pristaša vlasti počeo okupljati, stigle su i jake policijske snage te interventna policija koja je formirala koridor.

Okupljeni uzvikuju: „Pumpaj!“, „Mama više voli Andreja (Vučića)!“, „Vučići pede**!“

U videima koji se pojavuljuju na društvenim mrežama, vidi se napeta situacija, odjekuju detonacije, čuju se zvižduci.

"Ćaci su krenuli juriš ka nama. Bacaju petarde, flaše, kamenje na nas. Policija stoji okrenuta ka nama. Dijana je tu i dalje, ne povlači se. Narode, dolazite", stoji u jednoj objavi na društvenim mrežama.

Građani su ranije ispred Narodne skupštine postavili šator, građani okupljeni kao podrška majci koja štrajka glađu, izrazili su nezadovoljstvo što policija ima štitove okrenuta prema njima.

Srbijanski mediji pišu da su bačeni prvi topovski udari, pali se i pirotehnika.