Čudo! Dvojac preživio pad s visine od preko 3.000 metara

Mitchell Deakin (25) iz Blackpoola preživio je pad s visine od 3.300 metara nakon što mu je padobran zakazao tijekom padobranskog skoka na odmoru u Las Vegasu. Nesreća se dogodila prije dva tjedna.

U nesreći je teško ozlijeđen, kao i njegov instruktor padobranstva, 54-godišnji muškarac, ali koji je također preživio pad.

Tijekom skoka iz aviona, došlo je do kvara na glavnom padobranu, a ni rezervni nije pravilno funkcionirao, objavio je New York Post.

Zajedno s profesionalnim instruktorom, Deakin je pao velikom brzinom na tlo pustinje Nevade. U nesreći je zadobio višestruke ozljede: od prijeloma zdjelice, nekoliko slomljenih rebara, probijeno plućno krilo i ozljedu bubrega.

Neki mediji navode da je instruktor uspio u posljednjem trenutku djelomično otvoriti padobran, usporivši pad prije udara. New York Post piše kako izvori navode da su oba muškarca pala brzinom od oko 35–45 milja na sat (56–72 km/h) prije udara o tlo.

Prema izvješćima lokalnih medija iz Las Vegasa, oba su muškarca helikopterom prevezena u bolnicu nakon prisilnog slijetanja u pustinji u blizini mjesta Jean.

Veliki bolnički troškovi

Kako bi pokrila visoke bolničke troškove, Deakinova djevojka, Isabel Clacher, pokrenula je kampanju prikupljanja donacija putem platforme GoFundMe. Dosad je prikupljeno gotovo 24.000 američkih dolara (oko 20.000 eura).

Prema riječima obitelji, Deakin je ponovno pri svijesti i može hodati uz pomoć hodalice. "Vrlo je pozitivan, pod skrbi je izvrsnog medicinskog tima i zahvalan je svima na podršci, porukama i pozivima", stoji na stranici kampanje.

Instruktor u kritičnom stanju

Instruktor Jiron Arcos Ponce, koji je skočio zajedno s Deakinom, nalazi se u teškom stanju na odjelu intenzivne njege.

Istraga o nesreći je u tijeku. Prema izvješću Las Vegas Review-Journala, jedan od instruktora je izjavio da se padobran nije otvorio kako je trebao. Policija sumnja da je rezervni padobran spriječio potpuno otvaranje glavnog, što je uzrokovalo okretanje tandema i njihov udarac o tlo.