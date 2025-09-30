Horor na nebu: Influencer poginuo u padu letjelice tijekom prijenosa uživo

Kineski influencer Tang Feiji (55) preminuo je nakon što je izgubio kontrolu nad žirokopterom i srušio se, a njegovi pratitelji svjedočili su tragediji putem prijenosa uživo.

Žirokopter se zapalio ubrzo nakon polijetanja, a prijenos je pratilo stotine ljudi, izvještava New York Post. Tang nije nosio kacigu niti padobran u trenutku nesreće. Proglašen je mrtvim na mjestu događaja, a nakon njegove smrti njegovi su profili na društvenim mrežama, koje je pratilo nekoliko stotina tisuća ljudi, postali zaključani.

Hvalio se novom letjelicom

Prije nesreće, Feiji je na društvenim mrežama otkrio da je letjelicu platio oko 49.000 dolara. Radi se o jednomjesečnoj letjelici teškoj više od 250 kilograma, koja može doseći visinu do 600 metara i brzinu preko 60 kilometara na sat.

Tang je rekao kako je nakon samo šest sati vježbe osjećao da je spreman za let, te da nije morao imati pilotsku dozvolu za upravljanje ovom ultralakom letjelicom. No, prethodno je doživio nekoliko tehničkih problema koji su rezultirali s dvije manje nesreće prošle godine, kada je letjelica pala s visine manjoj od deset metara zbog kvara na mjeraču goriva.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrivamo kako su dvojica policajaca i odvjetnik zarađivali na prometnim nesrećama