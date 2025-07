'Crna zvijer' posijala strah u dvije balkanske zemlje: 'To je vrag, oči su joj sjajile'

Velika mačka, za koju se sumnja da je crna pantera, uznemirila je ljude u Rumunjskoj koji su je navodno vidjeli na području Giurgija, u utorak je izvijestio Observator news.

"Oči su joj jako sjajile. Rekla sam da je to sam vrag, da mi se ukazuje neka vizija, jer nisam znala koja je to životinja. Nešto sam vidjela, a ni sama ne znam što je to bilo - nije deformirani pas, nije ni mačka. Bilo je toliko ružno, kao strašilo", ispričala je prestravljena mještanka.

Zabrinuti građani već dva dana zovu 112, ali životinja nestane prije nego što policija stigne na teren. Divlju životinju tražili su otprilike dva tjedna u Bugarskoj. Vjeruje se da je pobjegla iz privatne i ilegalne zbirke egzotičnih životinja, svojevrsnog nezakonitog zoološkog vrta. Bugarske vlasti nedavno su obustavile izvanredno stanje jer se smatra da je mačka u međuvremenu prešla na rumunjski teritorij.

Traže je dronovi

Drama u Rumunjskoj počela je u nedjelju, nakon što je mještanin navodno vidio crnu panteru u blizini naselja Puieni. U noći na ponedjeljak stigao je novi poziv u kojem je drugi zabrinuti građanin prijavio da je vidio mačku otprilike 18 kilometara od prve lokacije. Vlasti su od tada u pripravnosti. Intenzivno su tražili predatora - koristili su dronove, termalne kamere, zamke i mamce, ali bez uspjeha.

Iako opasnost nije službeno potvrđena, stanovnicima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u obližnja šumovita područja i da odmah prijave svaku sumnjivu životinju. "Važno je da se ne približavate niti da je pokušate sami uhvatiti", napominje Ana Maria Munteanu, reporterka Observatora.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak objasnio kako reagirati ako dođe do susreta s medvjedom