Postoji fotografija iz 1936. godine s hamburškog brodogradilišta gdje su govore održali Adolf Hitler i Rudolf Hess. Stotine radnika brodogradilišta salutiraju Hitleru podignutom desnicom, ali na fotografiji se jasno vidi jedan koji je prekrižio ruke i odbija nacistički pozdrav. Riječ je o radniku brodogradilišta Augustu Landmesseru, piše Dubrovački dnevnik.

Landmesser je rođen 1910. godine i na prijelazu iz dvadesetih u tridesete zadesila ga je velika ekonomska kriza i inflacija u Njemačkoj te se zato učlanio u Nacističku stranku. Uspio se zaposliti, ali je zatim upoznao ljubav svoga života, Židovku Irmu Eckler. Oženili su se, a 1935. dobili prvo dijete.

August sa postrojbom završio u Stonu

Završili su na sudu 1938. godine zbog kršenja nurnberških zakona te je August dobio dvije i pol godine zatvora u koncentracijskom logoru Börgermoor, a njegova supruga Irma poslana je trudna u zatvor Fuhlsbüttel, gdje je rodila svoju drugu kćer. U proljeće 1942. godine s još 14 tisuća žena nacisti su ubili Irmu u eutanazijskom centru Bernburg.

Nakon što je August izašao iz zatvora, mobiliziran je te odlazi u kažnjeničku postrojbu s kojom odlazi u Grčku. No, August i njegova postrojba zaglavili su u Stonu gdje su ih čekale krvave bitke s partizanima koje su potrajale do listopada 1944. godine. Taj datum se u njemačkim ratnim arhivima službeno vodi kao dan smrti Augusta Landmessera te je tako čovjek koji je odbio salutirati Hitleru svoj životni put završio u Stonu.

Žestoke borbe kod Stona i Neuma

"Prvo su na Pelješac došli Talijani. Oni su bili gori od Nijemaca. Ako bi Talijani saznali da je netko otišao u partizane, odmah bi mu poubijali obitelj. Nijemci to nisu radili", prisjetio se Mato Dužević (96) koji je bio partizan, a sudjelovao je u borbama oko Stona.

Nijemci i ustaše 1944. godine postajali su sve slabiji, a partizani i saveznici iz dana u dan su jačali. Njemačke jedinice povukle su se iz Grčke i Makedonije preko Dubrovnika prema Metkoviću i vodile su se žestoke borbe na području Stona i Neuma.

Krvave bitke

"Bila je to strašna borba u kojoj je poginulo na stotine Nijemaca. To je bila velika motorizirana jedinica s brojnim vozilima koji su zaplijenjeni. Nama partizanima Amerikanci su bili zračna potpora. Nakon te borbe brojni njemački vojnici izgubljeno su lutali ovim područjem. Na jednog sam i sam naletio, on mi se predao. Bio je uplašen, smirio se tek kada sam ga ponudio kruhom i duhanom. Kasnije je nastavio svoj ratni put s partizanima", prisjetio Mato Dužević.

Krvave bitke vodile su se i za Ston. Nijemci su ostali opkoljeni unutar stonskih zidina i tvrđave te su se odbijali predati. Iako ne postoje točni dokazi, vjeruje se da je August Landmesser život izgubio upravo tamo.