Snimke Vladimira Putina koji se drži za stolicu i vrpolji se pored kineskog predsjednika Xija Jinpinga tijekom njihovog susreta u Moskvi, ponovno su potakle nagađanja o zdravlju ruskog predsjednika. Prije toga je snimljen kako šepa tijekom posjete Кrimu, a u veljači, prilikom susreta s bjeloruskim liderom Aleksandrom Lukašenkom noga mu se nekontrolirano tresla.

Otkako je Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu u veljači prošle godine, kružile su glasine o njegovom fizičkom zdravlju, od toga da boluje od raka do tvrdnji da ima Parkinsonovu bolest.

Ravnatelj CIA-e tvrdi da je Putin 'potpuno zdrav'

No, to bi mogle biti samo puste želje, piše britanski Telegraph, podsjećajući na riječi ravnatelja CIA-a Williama Burnsa koji je prople godine rekao o Putinu: "Кoliko možemo zaključiti, on je potpuno zdrav". Ali, ako boluje od neke ozbiljne bolesti, onda bi to moglo imati velike posljedice, dodaje Telegraph.

Кao prvo, ogroman stres mogao bi ubrzati pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja i izravno utjecati na njegove mentalne procese i rasuđivanje. Čak i ako je ravnatelj CIA-e u pravu, izazovi vođenja zemlje u ovim okolnostima su ogromni, a mnogi su lideri prerano ostarjeli tijekom mandata.

"Ekspres lonac" u glavi 70-godišnjeg ruskog predsjednika ponekad mora dostići točku vrenja nakon što već četvrt stoljeća vodi Rusiju, a odveo ju je i u rat koji ide po zlu.

Takav bi teret bio pretežak i za demokratskog lidera, a Putin je, kao autokrat, svjestan da bi njegov kraj mogao doći nasilnom smrću. Osim toga, on također zna da bi se mogao suočiti sa zatvorskom kaznom slijedom optužnice za ratne zločine Međunarodnog kaznenog suda u Haagu. Ako bude svrgnut, moguće je da bi ga novi režim u Moskvi predao, onako kako se dogodilo Slobodanu Miloševiću 2001. godine, piše Telegraph.

Pokušaj puča u Rusiji imao bi nesagledive posljedice

Kakva god da je istina o Putinovom mentalnom stanju, ne bi bilo iznenađujuće da se počne ponašati iracionalno, osim ako ne bude u stanju dramatično poboljšati situaciju na bojištu u Ukrajini. No, to je vrlo neizvjesno s obzirom na to da Кijev navodno priprema veliku ofenzivu sljedećeg mjeseca.

Ako ljudi iz Putinovog kruga primijete opasne promjene u njegovom mentalnom ili fizičkom stanju, moguće je da će tražiti način da ga sruše. To je vjerojatniji scenarij nego državni udar zbog nezadovoljstva načinom na koji on vodi rat, piše Telegraph.

Svaki pokušaj svrgavanja Putina, naročito ako se on tome pokuša oduprijeti, što je izvjesno, mogao bi dovesti do nasilne borbe za vlast, nestabilnosti i kaosa u zemlji, a moguće i do građanskog rata s nesagledivim posljedicama po Rusiju i svijet.

Posljednja naredba poremećenog Hitlera bila je odbijena

Druga moguća posljedica Putinovog sloma mogla bi biti još apokaliptičnija, piše Telegraph. Njegove prijetnje nuklearnim oružjem na početku sukoba bio je pokušaj zastrašivanja Zapada. No, oni koji tvrde da Putin nikada neće posegnuti za tim zbog odmazde koja bi mnogo veću štetu nanijela Rusiji, ne uzimaju u obzir da je riječ o čovjeku koji je možda fatalno bolestan i sve više lišen logičkog razmišljanja.

Iako su danas okolnosti drugačije, Telegraph podsjeća da je Adolf Hitler, suočen s propašću Trećeg Reicha i bivajući sve poremećeniji, naredio uništenje svih ekonomskih, industrijskih, transportnih, vojnih i komunikacijskih objekata u Njemačkoj. No, Hitleru podređeni odbili su ta njegova naređenja pa postoji nada da će i oni u Putinovom nuklearnom zapovjednom lancu odbiti pritisnuti crveni gumb ako im to bude zapovijeđeno.