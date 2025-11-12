Otkriveno što Pentagon koristi u nemilosrdnim udarima: Naoružani su Hellfire raketama

Američka vojska pokrenula je kampanju protiv brodova koji navodno krijumčare drogu u Tihom oceanu i Karipskom moru, a CNN je u svojem tekstu u utorak analizirao opremu koja se koristi u tim akcijama.

Iako Pentagon nije javno potvrdio čime vojska napada, izvori tvrde da su većinu udara izveli dronovi MQ-9 Reaper, bespilotne letjelice koje su obično naoružane raketama Hellfire.

Izvori dodaju da su u ostalim napadima sudjelovali zrakoplovi s posadom, među njima jurišni avioni AC-130J kao i borbeni avioni.

Jake snage u Portoriku i Salvadoru

Znatan dio tih sredstava, među njima F-35 i AC-130J avione, kao i MQ-9 dronove, Amerikanci su rasporedili u Portoriku. S obzirom na to da imaju ograničen doseg, vjeruje se da ih koriste za napade u Karipskom moru. Isto tako, ako je vjerovati satelitskim snimkama i fotografijama, pomorska baza Roosevelt Roads u Portoriku ponovno je u funkciji iako je bila zatvorena još od 2004. godine. CNN dodaje da je "američka vojska iznimno aktivna u objektima u Salvadoru i Portoriku".

Podsjetimo, od početka rujna, američka vojska izvela je 19 napada na navodne krijumčare droge. Ubili su 76 ljudi i uništili 20 brodova. Pentagon je pak posljednjih tjedana promijenio strategiju te sve češće napada osumnjičene krijumčare u istočnom dijelu Tihog oceana, umjesto u Karipskom moru. Dužnosnici američke administracije vjeruju da posjeduju čvršće dokaze koji sugeriraju da se kokain u SAD prenosi zapadnim rutama.

Računica napada

Zakonodavci od Pentagona zahtijevaju odgovore o tome koliko takva kampanja uopće stoji porezne obveznike. Međutim, dužnosnici koji su posljednjih tjedana izvještavali Kongres nisu naveli ukupni iznos. Umjesto toga, predstavnici administracije istaknuli su da svaki napad u pravilu stoji na stotine tisuća dolara.

Na primjer, jedna raketa Hellfire stoji oko 150 tisuća dolara, a dronovi Reaper otprilike 3.500 dolara po satu leta. S druge strane, F-35 znatno je skuplji pa se za jedan sat njegovog leta mora izdvojiti oko 40 tisuća dolara.

