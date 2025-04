Zaiskrilo prije papinog sprovoda? Čitačica s usana razotkrila Trumpove riječi: 'Uspori malo'

Čitačica s usana Nicola Hickling otkrila je što su ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i američki predsjednik Donald Trump rekli jedan drugome u subotu prije sprovoda pape Franje, piše Daily Mail.

Čelnici su oko 15 minuta razgovarali u Bazilici svetog Petra, što je ujedno bio i njihov prvi susret oči u oči nakon žestoke svađe u Ovalnom uredu krajem veljače. Zelenski je kazao da ima potencijala da razgovor postane "povijesni", a Bijela kuća kazala je da je sastanak bio "vrlo produktivan".

'Želio bih, ali...'

Pojavile su se fotografije i snimke koje prikazuju kako Trump i Zelenski sjede na rubovima stolaca i razgovaraju, a kasnije im se pridružuju britanski premijer Keir Starmer i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Iako postoji tek kratak isječak sastanka, Hickling tvrdi da je Zelenski Trumpu rekao: "Želio bih da to učinite, ali ne na ovaj način".

"To je vrlo zanimljiva strategija, dajem ti riječ", navodno mu je odgovorio Trump.

Zaiskrilo između Trumpa i Macrona?

U svojoj analizi, Hickling također navodi da je izbila oštra rasprava između Trumpa i Macrona. Vidi se kako se francuski predsjednik rukuje sa Zelenskim, nakon čega ga Trump povlači prema sebi. "Uspori malo, dopusti mi da donesem…", navodno je rekao Trump prije nego što su nestali iz kadra.

"Nisi u pravu, trebaš mi učiniti uslugu, ne bi trebao biti ovdje", nastavio je Trump. Hickling je također primijetila da Zelenski u tom trenutka klima glavom u znaku slaganja.

Podsjetimo, nedugo nakon sastanka za Zelenskim, Trump se okomio na ruskog predsjednika Vladimira Putina. Naveo se da se boji da ga Putin "navlači" i zapitao se je li uopće spreman završiti rat u Ukrajini.

"Nije bilo razloga da Putin ispaljuje projektile na civilna područja i gradove tijekom posljednjih nekoliko dana. Tjera me na pomisao da on možda ne želi zaustaviti rat, samo me navlači i s njim se mora postupati drugačije, kroz bankovne ili sekundarne sankcije? Previše ljudi umire!", napisao je Trump u objavi na svojoj platformi Truth Social.

