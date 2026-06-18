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Čitač s usana otkrio što je Trump rekao Brigitte Macron: 'Stresla se nakon što ju je pustio'

Čitač s usana otkrio što je Trump rekao Brigitte Macron: 'Stresla se nakon što ju je pustio'
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Foto: Jeanne Accorsini/Sipa Press/Profimedia

Trump je oduševljeno izljubio Brigitte nakon što se rukovao s francuskim predsjednikom. Zatim su izmijenili nekoliko riječi

18.6.2026.
9:53
Tajana Gvardiol
Jeanne Accorsini/Sipa Press/Profimedia
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Čitač s usana Jeremy Freeman otkrio je što je američki predsjednik rekao Brigitte Macron (73) tijekom susreta na samitu G7 u francuskom Evianu. Donald Trump (80) srdačno je pozdravio francusku Prvu damu kada se pridružila svom suprugu Emmanuelu (48). Macroni su zajedno dočekivali čelnike sedam zemalja na samitu, piše Irish Star.

Trump je oduševljeno izljubio Brigitte nakon što se rukovao s francuskim predsjednikom. Zatim su izmijenili nekoliko riječi. Trump je ranije kritizirao njihov brak tvrdeći da se Brigitte loše odnosi prema mužu, a u jednom trenutku je rekao Emmanuelu: "Nije ti lako".

Freeman tvrdi da je Trump, dok je ljubio Brigitte rekao: "Ah Brigitte, mwah, mwah. Vau." Nakon toga ju je, kako tvrde komentatori, prisilio da sudjeluje u "čudnom potezanju konopa". 

'Je li mu samo trebala pomoć pri hodanju?'

Isječak je potaknuo daljnju raspravu, a mnogi su tvrdili da je Trumpovo ponašanje prema Brigitte bilo "jezivo". Jedna je osoba opisala interakciju kao: "Odvratno. Neprimjerene geste i maniri također."

"Zgrabio je i brzo stisnuo Emmanuelovu ruku, ali je njezinu zadržao u stisku dok joj je očito bilo neugodno. Zatim se ona stresla odmah nakon što ju je pustio, kao da joj se gadi", napisao je drugi.  Bijes zbog Trumpa i Brigitte nastavio se kada su ljudi u drugom isječku vidjeli predsjednika kako hoda ruku pod ruku s njom.

Jedan je korisnik društvenih mreža komentirao: "Bože moj. Zašto se Trump drži za ruke s francuskom prvom damom Brigitte Macron pred njezinim suprugom?"

"Je li mu samo trebala pomoć pri hodanju ili je na trenutak pomislio da je to Melania?"

U međuvremenu, pristaše američkog predsjednika požurile su braniti njegove postupke, a jedan je online komentator napisao: "Macron je silazio s platforme bez supruge. Odveo je Trumpa i ostavio je. Vrlo neprimjereno. Trump je to prepoznao i ponašao se kao pravi čovjek."

Donald TrumpBrigitte MacronEmmanuel MacronSamit G7PozdravČitač S Usana
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