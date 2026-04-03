Čudo! Djevojčica (13) nestala 1994. godine: Sad je pronađena živa

Djevojčica iz Arizone koja je nestala prije 32 godine u dobi od 13 godina pronađena je živa. Christina Marie Plante nestala je prije 32 godine iz Star Valleyja, male zajednice na sjeveroistoku Phoenixa, nakon što je posljednji put viđena kako ide u štalu kod svog konja, piše Mirror. O nevjerojatnom pronalasku izvijestila je policija. Na plakatu o nestaloj osobi prošle godine, pisalo je:

"Christina Plante posljednji put je viđena 15.05.1994. otprilike u 12.30 sati na Moonlight Driveu, Star Valley, Payson, AZ. U vrijeme nestanka imala je 13 godina, a trenutno bi imala 44 godine. Ima plave oči i prirodno tamnoplavu kosu ako nije obojana. Tijekom godina slučaj je ostao otvoren i aktivan, a istražitelji su povremeno ponovno ispitivali dokaze i tražili nove informacije kako su postajale dostupne", rekao je šerifov ured.

Christina je unesena u nacionalne baze podataka o nestaloj djeci. Letak je distribuiran diljem Sjedinjenih Država, ali tek je nedavno, zahvaljujući novoj tehnologiji, pronađena.

Istražitelji su potvrdili njezin identitet

"Osnivanje Jedinice za neriješene slučajeve šerifovog ureda okruga Gila označilo je obnovljenu predanost neriješenim istragama. Koristeći napredak u tehnologiji, moderne istražne tehnike i detaljan pregled slučajeva, detektivi su razvili nove tragove koji su na kraju doveli do otkrića", rekao je šerifov ured.

"Nakon 32 godine Christina Marie Plante pronađena je živa. Istražitelji su potvrdili njezin identitet, a njezin status nestale osobe službeno je riješen. Ovaj slučaj naglašava važnost inicijativa za pregled neriješenih slučajeva i utjecaj razvoja tehnologije u pružanju dugo očekivanih odgovora obiteljima i zajednicama. Ured šerifa izražava zahvalnost istražiteljima, analitičarima, partnerskim agencijama i članovima zajednice koji su doprinijeli održavanju ovog slučaja aktivnim tijekom desetljeća", stoji u objavi.

Dodatni detalji još nisu objavljeni iz poštovanja prema njezinoj privatnosti.

