UŽAS U KRAGUJEVCU /

Cestu 'progutala' provalija', regiju obilazi snimka stravičnog urušavanja u Srbiji

Cestu 'progutala' provalija', regiju obilazi snimka stravičnog urušavanja u Srbiji
Foto: Screenshot Instagram

Snimke s terena prikazuju pukotine i urušene dijelove zemljišta na području gdje je planirana izgradnja stambene zgrade, iako još uvijek nema nikakvih informacija o investitoru ni izvođaču radova

28.11.2025.
13:48
danas.hr
Screenshot Instagram
U blizini kompleksa Centar izvrsnosti u Kragujevcu došlo je do urušavanja potpornih zidova i dijela pristupne prometnice. Odron se dogodio u petak oko 9 sati, na gradilištu, nije bilo radnika, pišu mediji iz Srbije.

Snimke s terena prikazuju pukotine i urušene dijelove zemljišta na području gdje je planirana izgradnja stambene zgrade, iako još uvijek nema nikakvih informacija o investitoru ni izvođaču radova. Na lokaciji nije postavljena ni obvezna tabla s podacima o projektu, prenosi Vreme.

 

Pod nadzorom policije

Područje je ograđeno i pod policijskim nadzorom zbog opasnosti od daljnjeg urušavanja. Stanovnici navode da se tlo ondje urušava sve učestalije.

Sve veći broj građana izražava nezadovoljstvo i zabrinutost zbog stanja na terenu i potpune netransparentnosti oko planirane gradnje. Vlasti još nisu objavile nikakve službene informacije o uzroku obrušavanja niti o tome tko stoji iza projekta.

POGLEDAJTE VIDEO: Srbiji na naplatu stigle američke sankcije: Vučić objasnio zašto je doveo NIS do kolapsa

SrbijaKragujevacUrušavanje Ceste
