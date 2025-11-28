Cestu 'progutala' provalija', regiju obilazi snimka stravičnog urušavanja u Srbiji

U blizini kompleksa Centar izvrsnosti u Kragujevcu došlo je do urušavanja potpornih zidova i dijela pristupne prometnice. Odron se dogodio u petak oko 9 sati, na gradilištu, nije bilo radnika, pišu mediji iz Srbije.

Snimke s terena prikazuju pukotine i urušene dijelove zemljišta na području gdje je planirana izgradnja stambene zgrade, iako još uvijek nema nikakvih informacija o investitoru ni izvođaču radova. Na lokaciji nije postavljena ni obvezna tabla s podacima o projektu, prenosi Vreme.

Pod nadzorom policije

Područje je ograđeno i pod policijskim nadzorom zbog opasnosti od daljnjeg urušavanja. Stanovnici navode da se tlo ondje urušava sve učestalije.

Sve veći broj građana izražava nezadovoljstvo i zabrinutost zbog stanja na terenu i potpune netransparentnosti oko planirane gradnje. Vlasti još nisu objavile nikakve službene informacije o uzroku obrušavanja niti o tome tko stoji iza projekta.

